El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, descartó este jueves la existencia de fraude en las Elecciones Generales 2026 y defendió las decisiones adoptadas por el organismo electoral respecto a los recursos de nulidad y apelaciones presentados tras la segunda vuelta presidencial.

Las declaraciones fueron realizadas antes de la ceremonia de entrega de credenciales a los senadores y parlamentarios andinos electos, desarrollada en el Colegio Médico del Perú, en Miraflores.

Burneo sostuvo que, a lo largo de todo el proceso electoral, el sistema electoral no ha detectado evidencias que sustenten las denuncias de fraude.

“No hay ningún fraude que hayamos podido detectar. Cualquier narrativa de fraude, no solamente ahorita sino en todo el proceso electoral, tiene que sustentarse en hechos”, aseguró.

“Ha habido incidencias, como en todo proceso; complicaciones, pero fuera de ello no hay fraude que hayamos podido detectar. Hemos sido muy claros que cualquier imputación de fraude tiene que tener un estándar probatorio adecuado porque hablamos de palabras mayores”, agregó.

El titular del JNE señaló que las resoluciones emitidas por el organismo electoral han estado sustentadas en el marco legal vigente y en una debida motivación jurídica, especialmente en los casos relacionados con pedidos de nulidad de actas y cuestionamientos a los resultados electorales.

En ese sentido, se refirió a la reciente decisión adoptada por el Pleno del JNE respecto a los recursos presentados sobre mesas de sufragio en el extranjero, indicando que el tribunal electoral aprovechó esos casos para fijar criterios sobre la validez del voto emitido por los peruanos residentes fuera del país.

“En cuanto al voto extranjero, ya hemos tomado ayer una decisión. Hemos sido claros. No obstante que era un tema de forma porque no habían pagado la tasa, quisimos ir un poco más allá para sentar criterios respecto de la validez del voto extranjero y de los peruanos que votan no solo a nivel nacional sino a nivel mundial”, explicó.

Sin el estándar probatorio

Burneo también hizo referencia a las más de 1700 actas observadas durante el proceso y reiteró que los recursos presentados ante el sistema electoral deben cumplir requisitos mínimos de sustento probatorio para poder prosperar.

“Somos muy claros respecto a las más de 1700 actas que se observaron. No se puede presentar recursos, apelaciones o nulidades sin tener un mínimo estándar probatorio o motivación. Y hemos sido muy precisos en señalar que en estos casos no lo ha habido”, concluyó.