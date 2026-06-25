Burneo fue claro en señalar que no se pueden presentar recursos sin un mínimo de estándar probatorio o motivación.
Burneo fue claro en señalar que no se pueden presentar recursos sin un mínimo de estándar probatorio o motivación.
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, descartó este jueves la existencia de fraude en las Elecciones Generales 2026 y defendió las decisiones adoptadas por el organismo electoral respecto a los recursos de nulidad y apelaciones presentados tras la segunda vuelta presidencial.

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