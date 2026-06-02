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Para Chiabra los seguidores de Pedro Castillo deberían estar decepcionados con Sánchez. (Foto: Congreso)
Para Chiabra los seguidores de Pedro Castillo deberían estar decepcionados con Sánchez. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El congresista y excandidato presidencial, Roberto Chiabra cuestionó duramente el nuevo plan de gobierno presentado por el candidato presidencial Roberto Sánchez y aseguró que constituye una “falta de respeto” para los ciudadanos que respaldaron su candidatura en la primera vuelta electoral.

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