El congresista y excandidato presidencial, Roberto Chiabra cuestionó duramente el nuevo plan de gobierno presentado por el candidato presidencial Roberto Sánchez y aseguró que constituye una “falta de respeto” para los ciudadanos que respaldaron su candidatura en la primera vuelta electoral.

Durante una entrevista en el podcast Siempre a las 8, conducido por Milagros Leiva, Chiabra sostuvo que las modificaciones realizadas por Sánchez evidencian contradicciones respecto de las propuestas con las que buscó el respaldo de los electores.

“El plan de gobierno es una falta de respeto a los ciudadanos que han votado por ellos”, afirmó.

El también exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señaló que Sánchez debe aclarar su posición sobre temas centrales de su propuesta política, especialmente respecto a una eventual Asamblea Constituyente.

“Que diga la verdad. Si dice que no, han traicionado a los que votaron por ellos; si dice que sí, están jugando con el destino del Perú”, manifestó.

“Si en primera vuelta dices una cosa para ganar a la gente y después cambias, ya los engañaste, y ahora estás buscando engañar a otros. Si cambias dos o tres veces, vas a cambiar cuatro veces”, sostuvo.

En esa línea, sostuvo que los simpatizantes del expresidente Pedro Castillo deberían sentirse decepcionados por los cambios de posición del candidato presidencial.

Nada en seguridad

El excandidato también criticó a Roberto Sánchez por la ausencia de planteamientos concretos para enfrentar la delincuencia y el sicariato, uno de los principales problemas que preocupan a la ciudadanía.

“¿En algún momento ha presentado una propuesta de cómo va a enfrentar el sicariato? No”, cuestionó.

“Tienes que decidir”

Chiabra también se refirió a las votaciones en la segunda vuelta electoral y exhortó a los ciudadanos a asumir una posición frente a las dos alternativas en competencia, en lugar de optar por la neutralidad del voto nulo o viciado.

“En los momentos difíciles se conoce a la gente. Tienes que tomar una posición. No puedes decir ‘no voto por nadie’ para después decir ‘¿ya ves?’ o como los políticos, para desearle que fracase y luego decir ‘la solución soy yo’”, indicó.

Finalmente, sostuvo que los peruanos deben ejercer su derecho al voto de manera responsable y, una vez elegido el próximo presidente, fiscalizar su gestión.