El congresista y candidato presidencial por la alianza Unidad Nacional, Roberto Chiabra, negó en declaraciones a “Siempre a las ocho con Milagros Leiva” que vaya a renunciar a su postulación, cuando le consultó si en un hipotético caso de que se produzca una vacancia del actual presidente transitorio José Jerí.

“En cristiano, no, no aceptaría”, respondió cuando se le preguntó si evaluaría abandonar la carrera electoral para asumir la presidencia del Parlamento y la Mesa Directiva, lo que lo llevaría a ser jefe de Estado en el periodo hasta que asuma el próximo gobierno.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Para el congresista, el camino legal que se debería aplicar a Jerí es la vacancia y no la censura, pero para lograrlo se tendría que alcanzar los 87 votos parlamentarios lo cual es improbable.

Aún así, si los congresistas le pidieran que asumiera como nuevo presidente del Perú, tomaría la decisión de no aceptar porque eso significaría tener que abandonar su candidatura para las elecciones presidenciales, lo cual no está dispuesto a hacer por respeto a todas las personas que vienen trabajando con él.

“Es un momento difícil porque dejaría en el aire a todos los que hacen campaña conmigo, sería responsable por un lado e irresponsable por otro. Yo creo que este ya no es el momento, No sería justo con la gente que quiere conducir el país por cinco años. En cristiano, no”, dijo en el programa ‘Siempre a las ocho′.

El candidato de Unidad Nacional expresó su incomodidad puesto en esta situación ya la vivió el año pasado cuando le propusieron que asumiera como presidente en caso se vacara a la presidenta Dina Boluarte.

“La vez pasada fue lo mismo, ahora un partido ha sacado que están promoviendo a otro después de que conversaban conmigo desesperadamente. Lo bueno que veo de esto es que cada vez que hay problema siempre se acuerdan de mí”.

En otro momento Chiabra cuestionó al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, por intentar justificar al presidente Jerí diciendo que aún era muy joven y que podía cometer errores.