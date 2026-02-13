Roberto Chiabra sobre José Jerí: “El procedimiento para mí es vacancia. 87 votos, listo”

Resumen

El candidato presidencial de la alianza Unidad Nacional, Roberto Chiabra, fue entrevistado en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el candidato presidencial de la alianza Unidad Nacional, Roberto Chiabra, consideró que el procedimiento en el caso del mandatario José Jerí es la vacancia y no la censura, como se viene planteando en el Congreso.

