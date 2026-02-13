Roberto Chiabra sobre José Jerí: “El procedimiento para mí es vacancia. 87 votos, listo”

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el candidato presidencial de la alianza Unidad Nacional, Roberto Chiabra, consideró que el procedimiento en el caso del mandatario José Jerí es la vacancia y no la censura, como se viene planteando en el Congreso.

Indicó que desde su punto de vista, “no sería legal” que con poco menos de 30 votos se censure a Jerí Oré, dado que juró como presidente de la república y por su cargo, le corresponde la vacancia por incapacidad moral permanente.

“El mío personal es la vacancia. ¿Por qué? Nos corremos el riesgo de no generar precedente. Este tema de la censura, si censuras a Jerí no necesitas tú tener mucho voto. Si van 50, basta que tengas 26 votos. ¿Con 26 votos vas a vacar a un presidente? No. asumamos una decisión, la vida es una permanente toma de decisiones, esta es una decisión bien difícil por los tiempos, pero también por la imagen del país, por darle tranquilidad”, expresó.

“El procedimiento para mí es vacancia. 87 votos, listo. Se supone que la gran mayoría del Congreso está de acuerdo, pero un grupito de 26, 30, no sería legal”, agregó Chiabra León, quien dijo que no existen los votos para vacar a José Jerí.

Consultado sobre si aceptaría ser el próximo presidente del Perú si es que Jerí Oré es vacado, el general EP en retiro afirmó: “El tiempo lo dirá”. También dijo que eso dependerá de sus colegas en el Parlamento.

“La vida es una permanente toma de decisiones. Conociendo la palabra de mis colegas, déjame pensarlo si es que se presenta. No es tan fácil, hay que mirarlo bien. Uno nunca sabe, esperemos que se presenten las situaciones, yo dudo. Vamos a mirarlo. Nunca hay que decir que no, todo es diferente. Esto es como la tecnología, mañana es diferente, pero hay cosas que no cambian: las personas. El que te traiciona hoy día, te traiciona mañana, no cambia”, subrayó.

Roberto Chiabra también se mostró a favor de que José Jerí sea destituido después de la primera vuelta y dijo esperar que nuestro país aprenda a “respetar los tiempos democráticos” cuando se elija al próximo presidente para los próximos cinco años.

“Creo que sí (debe ser vacado después de la primera vuelta) porque el tema pasa por lo siguiente: aquel que nombremos en el Congreso, con las calidades que tenga, ¿tendrá el tiempo de formar un gabinete faltando tan poco?”, acotó.

“El 12 de abril es una fecha que los congresistas debemos tomar en cuenta en la decisión que vamos a tener. Soy partidario de que el Perú -ojalá que sea a partir del 28 de julio- aprenda a respetar los tiempos democráticos”, sentenció.