El excandidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) admitió que “nos han vencido”, pero insistió en su narrativa de que el resultado de la segunda vuelta se dio “de manera irregular”. Estas declaraciones las realizó el pasado viernes 26 en una entrevista al medio ruso RT, difundida este lunes 29, horas antes de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alcanzara el 100% de las actas contabilizadas.

Sánchez vinculó el proceso electoral con la situación judicial del expresidente Pedro Castillo, condenado a más de 11 años de prisión por el golpe de Estado que propinó en diciembre del 2022.

“Se organizaron para decir: ‘Vacamos como sea a Pedro Castillo’. Y lo vacaron ilegalmente, lo tienen preso, han copado todas las instituciones, casi todas. Y en ese contexto hemos luchado nosotros en el sistema electoral, y creemos nosotros que, de manera irregular, nos han vencido. Pero han vencido a este tema electoral, no a la voluntad de un pueblo que se resiste con esperanza, con alegría, con ética”, dijo sin mostrar pruebas.

Horas después de la difusión de la entrevista, la ONPE alcanzó el procesamiento del 100% de las actas contabilizadas. Los resultados confirmaron la victoria de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), ahora virtual presidenta de la República para el período 2026-2031.

En otro momento de la entrevista, Sánchez dijo que respetará las decisiones que adopten las autoridades electorales. No obstante, insistió en que continuará impulsando acciones legales.

“La instancia en el Perú es la última [el JNE]. Lo que ellos determinen tendrá que respetarse porque eso es la ley, pero nuestra certeza no acaba allí”, indicó.

“Apelaremos no solamente a la entidad constitucional del Perú; si bien es cierto el órgano electoral tiene autonomía, los derechos a la participación política son derechos constitucionales. Hay un rango allí donde aguardamos justicia. En la Comisión Interamericana, por los derechos políticos, también forman parte de nuestra regulación”, señaló.

Sánchez insistió en sus cuestionamientos al proceso electoral al hablar de supuestas irregularidades en el traslado del material electoral proveniente del extranjero.