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Resumen

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El excandidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) admitió que “nos han vencido”, pero insistió en su narrativa de que el resultado de la segunda vuelta se dio “de manera irregular”. Estas declaraciones las realizó el pasado viernes 26 en una entrevista al medio ruso RT, difundida este lunes 29, horas antes de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alcanzara el 100% de las actas contabilizadas.

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