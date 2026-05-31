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El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se refirió a las concesiones mineras. (Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec)
El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se refirió a las concesiones mineras. (Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec)
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Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó que quiere “evaluar” todo el régimen de concesiones mineras y que éstas no deberían extenderse hasta los 30 años.

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