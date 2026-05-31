El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó que quiere “evaluar” todo el régimen de concesiones mineras y que éstas no deberían extenderse hasta los 30 años.

En entrevista con RPP Noticias luego del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Sánchez Palomino indicó que un proyecto de ley de su autoría sobre ese tema está pendiente de discusión en el Congreso.

“Soy autor de una ley todavía en proceso de discusión que quiere poner en la agenda sanear, evaluar todo el régimen de concesiones, pero eso no significa desconocer su derecho al que ya lo tiene. Nosotros creemos que hay que ser más competitivos, más estándar, más democratización del propio derecho a la concesión”, expresó.

“Creo que eso es lo sano y lo sensato. Hay países en América Latina donde las concesiones no son de 30 años. Aquí eran de 15 y de repente a un presidente se le ocurrió de un día a otro ponerlo a 30”, agregó.

Consultado sobre si el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) debe prolongarse más allá de diciembre del 2026, Roberto Sánchez indicó que su propuesta es convocar a un “gran consenso” mediante una mesa de trabajo entre todos los sectores involucrados.

“Si el proceso ha fracasado y ni el 2% ha podido formalizarse, ¿a punto de palos hay que echarlos (en) diciembre? Nosotros en el Gobierno vamos a convocar a un gran consenso para la formalización de la minería de verdad. Debemos de acabar con la ilegalidad, con el delito, con la informalidad, pero ampliando, flexibilizando, quizás, régimen tributario, sostenimiento y garantía de un Estado que se le apuesta para que ellos se formalicen”, manifestó.

“Mejoran su instrumento ambiental, su capacidad de contratación laboral, eliminación de trata de blancas. Creo que en vez de criminalizarlos hay que llamarlos a sentarnos en una mesa y vamos a ganar todos”, añadió.