Se acaban los recursos. Sánchez ahora dice que irá a la CIDH. (Foto: Andina).
Se acaban los recursos. Sánchez ahora dice que irá a la CIDH. (Foto: Andina).
Por Redacción EC

Roberto Sánchez se pronunció tras los resultados finales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que dan como virtual ganadora de la Presidencia de la República a Keiko Fujimori, anunciando que presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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