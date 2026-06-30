Roberto Sánchez se pronunció tras los resultados finales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que dan como virtual ganadora de la Presidencia de la República a Keiko Fujimori, anunciando que presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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