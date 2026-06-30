Roberto Sánchez se pronunció tras los resultados finales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que dan como virtual ganadora de la Presidencia de la República a Keiko Fujimori, anunciando que presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Presentaremos un recurso ante la CIDH estamos convencidos de la grave afectación al proceso electoral y, a la intangibilidad de la normativa electoral al cambiar las reglas de juego en la segunda vuelta en las elecciones efectuadas por las oficinas consulares” , escribió Sánchez en su cuenta de X.

“Tenemos el derecho legal y legítimo de acudir a esta instancia”, agregó.

Presentaremos un recurso ante la @CIDH estamos convencidos de la grave afectación al proceso electoral y, a la intangibilidad de la normativa electoral al cambiar las reglas de juego en la segunda vuelta en las elecciones efectuadas por las oficinas consulares. Tenemos el derecho… pic.twitter.com/8JTRXG9Ghq — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 30, 2026

Ayer se hicieron públicas unas declaraciones que el excandidato presidencial en las que admite que “nos han vencido”, aunque insistió en su narrativa de que el resultado de la segunda vuelta se dio “de manera irregular”.

Dichas palabras las realizó el pasado viernes 26 en una entrevista al medio ruso RT, difundida este lunes 29, horas antes de que la ONPE alcanzara el 100% de las actas contabilizadas.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegó este lunes 29 de junio -a las 2:42 p.m.- al 100% de actas contabilizadas y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) es la virtual presidenta de la República con el 50.135% de los votos.

De acuerdo con la página web de la ONPE, Keiko Fujimori logró 9′223,396 votos, mientras Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó 49.865%, con 9′173,755 votos.