Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) informó que este lunes presentará una solicitud para declarar la nulidad de los votos emitidos por peruanos en el extranjero durante la segunda vuelta electoral. JP sostiene que la modificación del procedimiento para el procesamiento de actas consulares vulneró principios fundamentales de la normativa electoral vigente.

“Eso se llama afectación grave a la intagibillidad de la normativa electoral, ellos cambiaron el procedimiento. ¿En algún partido de fútbol han visto uds reglas distintas para el primer o segundo tiempo? Nosotros no estamos objetando el voto de los hermanos peruanos en el exterior, en nuestro marco jurídico su voto vale igual al de nosotros", dijo Sánchez durante una conferencia.

Empate técnico entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori al conteo rápido del 100% de los votos (Fotos: Agencia EFE)

Sus declaraciones hacen referencia a la Resolución Jefatural N.º 000090-2026-JN/ONPE, mediante la cual la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso que las actas electorales provenientes de consulados sean trasladadas físicamente a Lima mediante valijas diplomáticas u otros medios, en lugar de ser digitalizadas en cada sede consular como se realizó en la primera vuelta electoral.

Según Juntos por el Perú, esta modificación habría afectado la cadena de custodia y generado incertidumbre respecto al tratamiento de los votos emitidos en el exterior, donde Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo una amplia ventaja.

Sánchez cuestiona el proceso electoral y el costo de las tasas para apelar, pese a que el pleno del JNE evaluó el fondo de sus recursos. Además, sostiene que solo se resolvió una apelación y que no fue notificado, aunque ayer se rechazaron sus dos pedidos para anular 2.398 mesas:… pic.twitter.com/9hfCGiEaLp — Erik Rivera (@ErikRivera__) June 21, 2026

El representante precisó que el cuestionamiento está dirigido contra la decisión adoptada por la ONPE durante el proceso. Vale precisar que este cambio respondió a una solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Acá la afectación viene por haber cambiado adrede las reglas del juego. Y en el propio reglamento electoral dice que eso es causal por afectación grave de nulidad de elecciones llevadas adelante en las oficinas consulares y el día lunes vamnos a presentar eso”, señaló.

JNE declaró infundados recursos de JP

Además del reclamo por el procedimiento aplicado en el voto en el exterior, Sánchez expresó cuestionamientos sobre el sistema de apelaciones ante los organismos electorales y los costos exigidos para la presentación de recursos que buscaban la anulación de más de 2000 mesas de sufragio en Lima y el extranjero.

“Para tener justicia electoral hay que pagar. Los que han seguido la audiencia han escuchado que el magistrado dijo ¿han pagado el integro de su tasa? No hemos pagado porque en tres días nos han colaborado 780 mil soles nuestro pueblo, un vecino dio un sol, cinco soles, diez soles. Y todos los miles que han dado lo hemos repartido en los tres documentos. Primero nos denegaron todo y cuando pagamos una parte recién admitieron, pero ayer nos recordaron que pagar el íntegro es requisito”, dijo.

Las declaraciones se producen luego de que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones evaluara los recursos presentados por la agrupación para anular 2.398 mesas de sufragio, de las cuales 1.751 correspondían a Lima y 647 a Estados Unidos. De acuerdo con lo señalado por Sánchez, aún esperan ser notificados formalmente sobre la resolución emitida.

“Ya votaron que “no a lugar”, pero no nos han notificado la reolucion. Sospechamos que el motivo es decir “no a lugar” es que no hemos pagado la tasa”. Entonces vamos a aguardar que dice esa resolución para pronunciarnos el lunes, el lunes quiuero estar junto a ustedes cuando marchemos", indicó.

La agrupación política anunció que dará a conocer su posición definitiva una vez que reciba la resolución correspondiente y formalice el recurso que presentará ante las autoridades electorales.