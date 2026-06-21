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Roberto Sánchez anunció que este lunes solicitará la anulación de todos los votos en el extranjero. Foto: EC
Roberto Sánchez anunció que este lunes solicitará la anulación de todos los votos en el extranjero. Foto: EC
Por Redacción EC

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) informó que este lunes presentará una solicitud para declarar la nulidad de los votos emitidos por peruanos en el extranjero durante la segunda vuelta electoral. JP sostiene que la modificación del procedimiento para el procesamiento de actas consulares vulneró principios fundamentales de la normativa electoral vigente.

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