El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, confirmó que su agrupación presentará en las próximas horas un nuevo recurso contra la votación de los peruanos en el extranjero. Esto pese al revés sufrido el viernes en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que rechazó su intentó de invalidar 2.398 mesas (1.751 en Lima y 647 en Estados Unidos).

Según dijo ahora se trata de una solicitud de nulidad de oficio de las elecciones realizadas en oficinas consulares en el extranjero.

Durante declaraciones a la prensa, Sánchez evitó reconocer una eventual derrota y sostuvo que aún existen etapas pendientes dentro del proceso electoral. “Todavía hay todo un tramo que falta. Hay que esperar eso, no hay que desesperarse” , manifestó al ser consultado sobre los resultados.

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Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, sobre resultados de elecciones: Todavía hay un tramo que falta, hay que esperar



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El candidato indicó que la decisión fue adoptada tras una reunión con su equipo legal y precisó que el recurso será presentado ante las autoridades electorales en las próximas horas.

“Hemos tenido una reunión con nuestro equipo de abogados y en los próximos minutos y horas se va a presentar el documento y se va a poner en conocimiento público. Claro, la solicitud de nulidad de oficio de las elecciones llevadas adelante en las oficinas consulares , expresamente se llama así”, declaró.

Sánchez señaló que esta acción forma parte de las medidas impulsadas por su organización política para cuestionar determinados aspectos del proceso electoral. Sin embargo, evitó confirmar si se trata del último recurso que presentará su agrupación.

“Creo que se vienen unos días de debate público sobre la actuación de diferentes actores vinculados a la afectación grave a la intangibilidad normativa electoral y se va a conocer dónde, cómo, por qué razón y cuál ha sido el impacto de esta medida. Entonces, aguardemos estos días de debate público y aguardemos que también el Jurado evalúe considerablemente en una audiencia como tal ”, expresó.

Se pronuncia sobre denuncia contra el canciller

En otro momento, el candidato se refirió a la denuncia constitucional presentada contra el canciller Carlos Pareja. Según indicó, la acción responde a presuntas actuaciones que, desde su perspectiva, habrían tenido incidencia en el desarrollo del proceso electoral.

No obstante, aclaró que dicha denuncia no fue presentada directamente por él y señaló que corresponde a otras instancias sustentar las acusaciones ante las autoridades competentes.

“ Ha sido presentado por acciones que tienen vinculación a una actuación ilegal. Vamos a dejar que eso también corra. Son instancias, no las he presentado yo, pero hay diferentes documentos”, afirmó.