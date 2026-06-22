Juntos por el Perú busca anular de oficio la votación en consulados del extranjero. (Foto: Andina)
Juntos por el Perú busca anular de oficio la votación en consulados del extranjero. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, confirmó que su agrupación presentará en las próximas horas un nuevo recurso contra la votación de los peruanos en el extranjero. Esto pese al revés sufrido el viernes en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que rechazó su intentó de invalidar 2.398 mesas (1.751 en Lima y 647 en Estados Unidos).

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