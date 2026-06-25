Roberto Sánchez reafirma alianza con Ricardo Belmont y Alfonso López Chau. (Foto: Facebook / Roberto Sánchez)
Roberto Sánchez reafirma alianza con Ricardo Belmont y Alfonso López Chau. (Foto: Facebook / Roberto Sánchez)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó que la alianza parlamentaria que integra junto con Obras y Ahora Nación continúa unida, en medio del actual escenario político y de sus cuestionamientos al proceso electoral.

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