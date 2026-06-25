El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó que la alianza parlamentaria que integra junto con Obras y Ahora Nación continúa unida, en medio del actual escenario político y de sus cuestionamientos al proceso electoral.

“ Nuestra alianza Parlamentaria para refundar el Perú se mantiene sólida. La crisis democrática e institucional que vive nuestra patria no permite divisiones ni concesiones a las fuerzas autoritarias. Frente a este momento histórico nos mantenemos firmes y unidos. ¡No defraudaremos a nuestro pueblo!”, escribió Sánchez en su cuenta de Facebook.

El mensaje fue acompañado por fotografías en las que aparece junto a Ricardo Belmont Cassinelli y Alfonso López Chau. En otras imágenes también se observa a las congresistas Ruth Luque e Indira Huilca, quienes participaron del encuentro.

El pronunciamiento ocurre días después de que Sánchez endureciera su discurso sobre el proceso electoral. Durante una conferencia realizada en su local de campaña, el candidato sostuvo que no reconocerá un eventual gobierno encabezado por Keiko Fujimori.

“No reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori” , manifestó. Además, acusó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de haber modificado las reglas durante el proceso para favorecer a la lideresa de Fuerza Popular.

Según explicó, la principal observación está relacionada con una resolución emitida durante el desarrollo de la segunda vuelta que, a su juicio, alteró el procedimiento para el conteo de los votos emitidos por los peruanos en el extranjero.

Sánchez cuestionó que en la segunda vuelta se eliminara el sistema de digitalización y envío de actas mediante escaneo, mecanismo que —según indicó— había funcionado sin inconvenientes durante la primera vuelta.

“ Una cosa es tardanzas, objeciones, impugnaciones a una mesa y otra cosa es cambiar la normativa. En la primera vuelta se respetó la normativa, en la segunda vuelta no”, sostuvo.

Asimismo, criticó que el traslado físico de las actas no se realizara mediante valija diplomática y responsabilizó a la Cancillería por las presuntas irregularidades registradas en el voto en el exterior.

“Quien ha viciado el voto al haber cambiado la norma ilegalmente es la Cancillería con la aceptación de la ONPE” , señaló.

En ese contexto, el candidato presidencial consideró que el Jurado Nacional de Elecciones debería declarar la nulidad de las elecciones realizadas el 7 de junio en las oficinas consulares para los peruanos residentes en el extranjero.