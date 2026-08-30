El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que los recursos recaudados vía Yape tras la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 “no son aportes” de campaña.

En un reportaje de “Cuarto Poder”, señaló que ya se reportaron esos fondos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y que todo se gastó en el pago de tasas para las apelaciones luego del balotaje.

“Ya está rendido ya. La ONPE ha hecho una acción correspondiente a que eso no era un aporte para campaña (…) Esos fondos ya se rindieron porque si entró A, todo se ha gastado en tasas para pago de apelaciones”, expresó.

“Ese informe lo ha rendido a ONPE la tesorera del partido y no hay ningún inconveniente. La responsable de tesorería ha rendido, porque todo eso ha sido para pago de tasas. Es la responsable legal”, agregó.

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Cuestionado sobre una presunta falta de transparencia en la rendición de cuentas, Sánchez Palomino insistió en que el financiamiento privado “es el aporte que hace a veces a un candidato y eso no es fondo público”.

Como se recuerda, un informe de este Diario reveló que según los reportes presentados por Juntos por el Perú (JP) ante la ONPE, la campaña presidencial que encabezó Roberto Sánchez solo registró ingresos por S/194.030,27.

Sin embargo, la agrupación únicamente reporta que, a lo largo de toda la campaña, solo se efectuaron aportes en especie, mas no en efectivo. No se ha consignado en ninguno de los dos informes los más de S/700 mil que fueron recolectados por la agrupación de parte de la ciudadanía tras la segunda vuelta presidencial del 7 de junio pasado.

Este monto —que ahora es obviado en la declaración de la agrupación— fue reconocido por la propia tesorera de JP, Luzmila Ayay, quien en una conferencia de prensa el 18 de junio pasado admitió que la agrupación recaudó S/787.599.

Según se precisó en aquella oportunidad, los recursos permitieron cubrir el pago de 744 tasas electorales para la presentación de recursos relacionados con solicitudes de nulidad y actas observadas. Ninguna de estas resultó favorable a Roberto Sánchez.