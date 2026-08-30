Roberto Sánchez fue candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP). (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
Roberto Sánchez fue candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP). (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
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Por Redacción EC

El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que los recursos recaudados vía Yape tras la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 “no son aportes” de campaña.

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