El Centro Federado de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) rechazó la presencia del candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, en las instalaciones de dicha casa de estudios por considerar que se trata de un intento de “instrumentalizar” la toma del campus “con fines políticos o electorales”.

A través de un pronunciamiento, señaló que la medida de fuerza “es un acto de resistencia autónoma que responde única y exclusivamente a la defensa de la democracia universitaria, la institucionalidad y las demandas justas de un estudiantado organizado que no se vende ni se rinde”.

Asimismo, consideró como un “grave error político” el actuar de la junta directiva transitoria de la Federación de Estudiantes de San Marcos (FUSM) al haber permitido el ingreso de Sánchez Palomino sin previa coordinación ni consulta con las bases estudiantiles.

“Este actuar unilateral es profundamente criticable y cuestionable, ya que vulnera los canales democráticos de nuestra organización y debilita la confianza en la representación estudiantil”, manifestó.

“Rechazamos que personajes que hayan respaldado activamente contrarreformas que atentan contra la calidad educativa del país, o las leyes procrimen que debilitan la seguridad jurídica nacional, pretendan hoy utilizar nuestro campus como una instalación de propaganda o lavado de imagen”, agregó.

En ese sentido, el Centro Federado de Derecho y Ciencia Política recalcó que la UNMSM es un “espacio abierto al debate crítico y de la lucha social justa y organizada, no el trampolín político de intereses externos ni de agendas partidarias oportunistas”.

Finalmente, exhortó a la opinión pública y a la comunidad universitaria a no permitir que estos “hechos aislados” deslegitimen el fin de sus demandas, “respaldando firmemente que la presencia inconsulta de actores ajenos no define la pureza ni la dignidad del movimiento estudiantil”.

“Por último, hacemos un llamado a toda la comunidad sanmarquina a mantenerse firmes en la primera línea de defensa de nuestra autonomía, cerrando el paso a la demagogia y al oportunismo político. Las luchas de San Marcos le pertenecen a sus estudiantes, no a aquellos partidos que legislan a espaldas del pueblo ni a dirigencias que actúan de espaldas a sus bases”, sentenció.

Como se recuerda, el campus de la UNMSM en la avenida Venezuela permanece tomado por los estudiantes desde el pasado 13 de mayo, en rechazo al proyecto de ley que busca permitir la reelección inmediata de rectores y vicerrectores en las universidades públicas.

Debido a ello, el Comité Electoral Universitario de San Marcos suspendió provisionalmente el proceso electoral para la elección de rector, vicerrectores y representantes estudiantiles ante los órganos de gobierno de la universidad, debido a “situaciones adversas” que afectan el cumplimiento del cronograma establecido.