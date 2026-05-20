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El candidato a la presidencia de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, disputará la segunda vuelta con Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)
El candidato a la presidencia de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, disputará la segunda vuelta con Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)
Por Redacción EC

El Centro Federado de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) rechazó la presencia del candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, en las instalaciones de dicha casa de estudios por considerar que se trata de un intento de “instrumentalizar” la toma del campus “con fines políticos o electorales”.

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