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Resumen

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Roberto Sánchez levantó su sombrero como si fuera una copa de fútbol. Lo alzó desde un balcón de la plaza San Martín apenas el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP) conoció el resultado del conteo rápido que le daba una ligera ventaja en la segunda vuelta presidencial.

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