Roberto Sánchez levantó su sombrero como si fuera una copa de fútbol. Lo alzó desde un balcón de la plaza San Martín apenas el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP) conoció el resultado del conteo rápido que le daba una ligera ventaja en la segunda vuelta presidencial.

Aprovechó el balconazo para criticar a la prensa, cuestionar un aparente “pacto mafioso” y agradecer a sus aliados políticos que lo acompañaron en segunda vuelta. Desde el lugar, junto a otros actores políticos como el exfiscal José Domingo Pérez, dijo que esperará “con vigilancia” el conteo de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Como hombres y mujeres demócratas vamos a esperar con vigilancia el proceso. [...] Hay que defender, garantizar, ese voto del pueblo”, expresó el aspirante a la Presidencia.

También indicó: Siempre lo hemos dicho, con victoria o sin victoria electoral, nosotros, en el debido proceso, claro que vamos a respetar los resultados”,

Inicio de actividades

Roberto Sánchez inició sus actividades muy temprano. Se instaló frente a las cámaras televisivas a las 6:45 de la mañana. Lo hizo en el barrio Flor de la Huaquilla, de la ciudad de Huaral, donde hace 57 años nació.

Lo acompañaban sus padres, Santiago Sánchez y Sabina Palomino; su esposa, Claudia Pinazzo; y sus dos hijas menores.

No hubo otro orador. Solo habló el candidato.

Sus primeras palabras fueron escuetas: “Exhortamos a todos los peruanos a su compromiso con el país”.

Dejó el micrófono, caminó hacia la camioneta que lo acompañaría durante toda la jornada y partió rumbo a la parroquia San Juan Bautista. En todo momento estuvo protegido por un fuerte cordón de seguridad.

Permaneció allí varios minutos junto a su familia. Luego continuó con el tradicional desayuno electoral, programado para las 8:30 de la mañana. Sánchez repartió los platos como naipes sobre la mesa. Atendió a sus familiares con tamales, chicharrón, jugos y café. Incluso bailó. Casi todos le siguieron el paso.

Terminada la actividad, a las 10:00 de la mañana dejó Huaral con dirección a Lima, dos ciudades separadas por 70 kilómetros. Ya en la capital, según informó el equipo de prensa de Juntos por el Perú, acompañó a su esposa a votar en la Institución Educativa Liceo Naval, en San Borja. No permaneció mucho tiempo.

Local de votación

Minutos después, con sombrero en mano, llegó a las 12:34 de la tarde a la calle Bartolomé Bermejo. Allí se encuentra el colegio María Reiche, el local donde le correspondía sufragar por residir en el distrito de San Borja.

Ingresó al centro de votación rodeado por personal de seguridad, mientras los periodistas seguían cada uno de sus movimientos como cámaras de vigilancia.

El candidato presidencial Roberto Sánchez asistió a votar al colegio María Reiche en San Borja. Fotos: Diana Marcelo/ @photo.gec

#SegundaVuelta Roberto Sanchez ingresa a su local de votación pero lo reciben con arengas a favor de Keiko Fujimori. Una portatil de Juntos por el Perú también llegó. @Politica_ECpe pic.twitter.com/Ho3DIHDEKU — Erik Rivera (@ErikRivera__) June 7, 2026

Descendió de la camioneta, hizo una breve declaración como de costumbre y entró al lugar en medio de arengas en contra y gritos de personas que llegaron al colegio privado. “Keiko presidenta”, le dijeron algunos. “Abajo el comunismo”, gritaron otros.

Horas más tarde, el candidato se quejó. Exigió —en su cuenta de “X” (antes Twitter)— respeto a todos los electores: “A los ciudadanos peruanos que hoy en el acto electoral me recibieron con insultos, desprecio, terruqueos y en actitud de total racismo y discriminación les respondo con exigencia de respeto guardan respetos”.

A las 12:39 de la tarde, ya al interior de su local de votación, posó frente a las cámaras. Una sonrisa más se dibujó en su rostro. Y en la mano sostenía la copa de su sombrero chotano, un elemento que formó parte de toda su campaña política.

En los posteriores 60 segundos, saludó a los miembros de mesa, a la prensa; luego firmó para constatar que ejerció su derecho al voto y salió del local de votación.

Segunda vuelta, elecciones presidenciales 2026. Candidato presidencial Roberto Sánchez realiza su voto en el colegio María Reiche en san Borja. Fotos: Cesar Campos/ @photo.gec

“Tengamos la capacidad de respetar los acuerdos y los resultados electorales”, exhortó al salir.

El candidato presidencial Roberto Sánchez asistió a votar al colegio María Reiche en San Borja. Fotos: Diana Marcelo/ @photo.gec

Un pequeño enfrentamiento se registró a su salida del centro de votación por parte de simpatizantes de Keiko Fujimori y de Roberto Sánchez. Ambos bandos gritaban a favor de sus candidatos a la Presidencia, aunque hubo mayor presencia de personas que apoyaban a la lideresa de Fuerza Popular.

Los vecinos y otro grupo de simpatizantes de Keiko arengaron en favor de la candidata a la salida de Roberto Sánchez del local de votación, en San Borja. @Politica_ECpe pic.twitter.com/oKcOuCzK6b — Erik Rivera (@ErikRivera__) June 7, 2026

Mientras eso ocurría, la Defensoría del Pueblo había denunciado en un comunicado que durante la jornada electoral se reportó ciertas incidencias como las marcas en las cédulas de votación en los distritos de Los Olivos y Puente Piedra (ver crónica principal).

Sobre ello, Sánchez Palomino denunció —minutos después— que se estaría presentando “cédulas marcadas fuera del recuadro, abajo donde está el cuadro de Juntos por el Perú”. “Quieren anular las actas”.

En ese mismo evento afirmó que también denunciaría a Jorge Nieto, excandidato presidencial de izquierda, por indicar que habían candidatos al Congreso de Juntos por el Perú vinculados a Sendero Luminoso.

Sánchez tenía previsto recibir los resultados electorales en el penal de Barbadillo donde se encuentra recluido el vacado expresidente Pedro Castillo. En su cronograma inicial —de las actividades de segunda vuelta— estuvo programada su visita a ese lugar a las 5:00 de la tarde.

Pero, a las 3:00 de la tarde de ayer, se indicó que Sánchez iría a las 5:00 de la tarde a plaza San Martín.

Finalmente, haciendo el uso de su cargo de congresista ingresó a las 4:50 de la tarde al penal de Barbadillo abordo de la misma camioneta que lo acompañó a todas sus actividades.

El horario de visitas en Barbadillo era hasta las 4:00 de la tarde, pero un congresista de la República no tiene esta limitación para las visitas a los reos.

Tras conocer los resultados electorales a boca de urna, Sánchez salió del penal Barbadillo sin declarar a la prensa. Acudió al local del Partido Obras, de Ricardo Belmont, ubicado en la plaza San Martín, para “saludar a sus aliados” que lo respaldaron en segunda vuelta presidencial.

Cerca de las seis de la tarde, en ese lugar dijo: “Hoy lo importante es el respaldo contundente que el pueblo ha dado a Juntos por el Perú. Hay un empate estadístico. Hagamos lo posible, lo máximo, todos para que se respete y contabilice la voluntad del pueblo”.

“Agradecemos ese respaldo contundente que nos dice un empate estadístico. Para nosotros creemos que hay una subrepresentación que todavía se va a notar en el conteo, que recién va a empezar de manera oficial”, continuó.