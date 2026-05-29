Una vez más Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, dejó esperando a sus simpatizantes en medio de su “Ruta Castillista”. Esta vez ocurrió en la región Piura, en donde tenía previsto cumplir diversas actividades proselitistas, a nueve días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Sánchez arribó a Piura pasada la 1:30 p.m., donde fue recibido por un grupo de simpatizantes. Inicialmente, su agenda contemplaba un almuerzo con dirigentes del Mercado de Piura. Sin embargo, lo esperaron sin éxito, pues nunca acudió al lugar.

Apenas pisó suelo piurano -región en la que la candidata de Fuerza Popular obtuvo el 28.03% de votos válidos, frente al 11.46% alcanzado por Sánchez-, el también exministro se dirigió a la localidad de Tambogrande, donde sostuvo una reunión con agricultores y maestros de la zona.

Agenda del candidato presidencial Roberto Sánchez en Piura. (Foto: Facebook Roberto Sánchez)

Posteriormente, según su propia agenda, Roberto Sánchez tenía previsto realizar un mitin en la plaza Bolognesi de la provincia de Sullana -ubicada a solo 40 minutos de Piura-, pero tampoco llegó.

Sobre el tema, Hebert Muñoz Cornejo, coordinador provincial de Sullana del partido Juntos por el Perú, intentó justificar la ausencia de Sánchez Palomino en la actividad asegurando que su vuelo se “adelantó”.

“Lamentablemente, tengo que decirles, el presidente Roberto Sánchez nos está esperando en este momento en la ciudad de Piura porque su vuelo se ha adelantado. Él tiene que salir prácticamente ya en pocos minutos”, expresó.

El dirigente también anunció que se daría movilidad a los simpatizantes de Sánchez que desearan acompañar al candidato hasta la ciudad de Piura, donde ofreció otro mitin.

El candidato presidencial Roberto Sánchez durante sus actividades proselitistas en Piura. (Foto: Facebook Roberto Sánchez)

Allí el candidato de izquierda reiteró algunas de sus propuestas de campaña, como el ingreso gratuito a las universidades públicas y la libertad del golpista expresidente Pedro Castillo (2021-2022). Durante la actividad, además, recibió un poncho y un sombrero piuranos.

Una conducta recurrente

No es la primera vez que Roberto Sánchez planta a sus seguidores. El pasado 22 de mayo lo hizo en Chincha, pese a que había compartido con anticipación el itinerario de la denominada “Ruta Castillista”.

El candidato presidencial Roberto Sánchez a su llegada a Piura. (Foto: Facebook Roberto Sánchez)

Ese día tenía previsto presentarse al mediodía en Pisco, con la posibilidad de cerrar la jornada con un acto de agradecimiento en la Plaza de Armas de San Clemente. Sin embargo, recién apareció alrededor de las 5 p.m. y permaneció apenas unos minutos.

El 16 de mayo pasado también canceló su aparición en un evento en Ventanilla donde solo hubo pocos seguidores. Unos cuantos iniciaron la caminata –programada con anticipación– sin el candidato presidencial. Los dirigentes no ofrecieron explicaciones sobre su ausencia.

Dos días antes, el 14 de mayo, ocurrió una situación similar. Aquel día, el Comando de Campaña de Chincha comunicó a los seguidores que Sánchez no participaría en el evento programado para el sábado 16 en Ica debido a “motivos de fuerza mayor”.

La decisión obedecía a la espera de la proclamación de los resultados de la primera vuelta de los comicios generales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El último martes 23 de mayo el candidato presidencial de Juntos por el Perú también suspendió un encuentro pactado con estudiantes de la Universidad Agraria La Molina. Se excusó alegando “problemas de salud”.