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El candidato presidencial Roberto Sánchez realizó varias actividades proselitistas en Piura. (Foto: Facebook Roberto Sánchez)
El candidato presidencial Roberto Sánchez realizó varias actividades proselitistas en Piura. (Foto: Facebook Roberto Sánchez)
Por Redacción EC

Una vez más Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, dejó esperando a sus simpatizantes en medio de su “Ruta Castillista”. Esta vez ocurrió en la región Piura, en donde tenía previsto cumplir diversas actividades proselitistas, a nueve días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

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