Tras la oficialización por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre su pase a segunda vuelta en donde enfrentará a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez confirmó que participará en los debates que se organicen de cara a las elecciones del domingo 07 de julio.

“Formalmente se está invitando para el día de mañana el Jurado Nacional de Elecciones para coordinar entre las partes y ponernos de acuerdo. Creo que el Jurado lleva adelante estos debates y nosotros no nos oponemos, indistintamente de ellos, estamos a favor también de otros debates que podamos hacer”, declaró Sánchez.

El candidato sostuvo que los encuentros entre ambos aspirantes al sillón presidencial no deberían limitarse únicamente a Lima y propuso descentralizarlos a distintas regiones del país y universidades públicas como la UNMSM.

🗳️🚨 El candidato Roberto Sánchez, señaló que está a favor de cualquier debate que se plantee e incluso propuso algunos lugares donde se podrían desarrollar. Indicó que no solo los candidatos a presidente pueden debatir sino también los equipos técnicos. El líder de Juntos por El… — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) May 17, 2026

“Somos capaces de coordinar debates que permitan a las diferentes poblaciones y sectores del Perú escuchar nuestras propuestas. Yo también propondría a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Si es en el norte, podría ser Cajamarca, en Chota; si es en el sur, podría ser Arequipa o Puno”, manifestó.

“Yo solamente llamo a un debate alturado, un debate profundo sobre economía, política, Estado y sociedad. No nos corremos”, enfatizó.

El candidato agradeció el respaldo obtenido en la primera vuelta electoral y aseguró que el apoyo recibido proviene principalmente de sectores rurales, altoandinos y de menores recursos económicos.

“Quiero agradecer a todo el pueblo peruano, a las comunidades rurales y altoandinas, a los peruanos más pobres, que son los que nos han apoyado. Nosotros somos su voz y sus representantes”, sostuvo.

Equipos técnicos

Sánchez también adelantó que en los próximos días anunciará la conformación de nuevos equipos técnicos en áreas como economía, reforma del Estado, lucha contra la pobreza, seguridad ciudadana y reforma del sistema de justicia.

“Esta semana sí o sí tendremos noticias importantes. Ya tenemos un equipo económico, un equipo de reforma del Estado y otro de lucha contra la pobreza y contra el crimen”, indicó.

Finalmente, confirmó que continuará visitando al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo: “Hace dos días lo he visitado en Barbadillo y hoy también voy a ir”, señaló.