Resumen

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Roberto Sánchez propuso descentralizar los debates a distintas regiones del país y universidades públicas como la UNMSM.
Roberto Sánchez propuso descentralizar los debates a distintas regiones del país y universidades públicas como la UNMSM.
Por Redacción EC

Tras la oficialización por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre su pase a segunda vuelta en donde enfrentará a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez confirmó que participará en los debates que se organicen de cara a las elecciones del domingo 07 de julio.

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