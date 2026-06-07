El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, se trasladó al distrito limeño de San Borja para cumplir con su deber de voto en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. El aspirante a la Presidencia acudió a sufragar en la mesa instalada en la Institución Educativa “María Reiche”.

Horas antes, Sánchez participó en el tradicional desayuno electoral en Huaral junto a su familia. La actividad se llevó a cabo en la casa de sus padres.

¿Cómo votar este 7 de junio?

Para votar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, debes acudir a tu local de votación en el horario asignado portando tu Documento Nacional de Identidad (DNI), incluso si está vencido. Una vez que recibas la cédula única, ingresa a la cámara secreta y marca con una cruz o aspa dentro del recuadro del candidato de tu preferencia, procurando no salirte del espacio para evitar que tu voto sea anulado.

Luego, dobla la cédula y deposítala en el ánfora. Después, firma el padrón electoral y coloca tu huella digital para validar tu participación. Finalmente, recoge tu DNI junto con la constancia de votación.

¿Y si no voto?

Si no acudes a votar, deberás pagar una multa electoral que varía entre S/ 23 y S/ 92, dependiendo del distrito que figura en tu DNI. Además, si no regularizas tu situación —ya sea pagando la multa o justificando tu inasistencia— podrías tener restricciones para realizar trámites en entidades públicas.

Para este proceso electoral, los valores aproximados de las multas son los siguientes:

Distrito considerado “No Pobre”: S/ 110.00

Distrito considerado “Pobre”: S/ 55.00

Distrito considerado “Pobre Extremo”: S/ 27.50

La jornada electoral 2026 se inició este domingo a las 7:00 horas en todo el país, con la participación de más de 27 millones de peruanos, quienes acudirán a las urnas hasta las 17:00 horas para elegir al que será el o la presidente a la República.

Abogados especialistas en temas electorales explicaron el funcionamiento de la franja electoral. Agregaron que la ONPE ha destinado un total de 80 millones de soles para la contratación de espacios en radio, televisión y medios digitales. Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú. Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf Sitio web: http://elcomercio.pe TAMBIÉN SÍGUENOS EN: Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe Twitter: https://twitter.com/elcomercio Instagram: http://instagram.com/elcomercio Discord: https://discord.gg/elcomercio #elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales

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