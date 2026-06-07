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Roberto Sánchez votó en el distrito de San Borja. Foto: América Noticias
Roberto Sánchez votó en el distrito de San Borja. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, se trasladó al distrito limeño de San Borja para cumplir con su deber de voto en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. El aspirante a la Presidencia acudió a sufragar en la mesa instalada en la Institución Educativa “María Reiche”.

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