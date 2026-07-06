El comunicado fue compartido por Roberto Sánchez, excandidato presidencial y actual congresista. En la foto, junto con Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Ricardo Belmont (Obras) posa sin el sombrero del golpista Pedro Castillo.
El comunicado fue compartido por Roberto Sánchez, excandidato presidencial y actual congresista. En la foto, junto con Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Ricardo Belmont (Obras) posa sin el sombrero del golpista Pedro Castillo.
Por Redacción EC

El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez suscribió un pronunciamiento junto a Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Ricardo Belmont (Obras) en el que señalan que “reconocemos que el Jurado Nacional de Elecciones haya proclamado oficialmente los resultados electorales”.

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