El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez suscribió un pronunciamiento junto a Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Ricardo Belmont (Obras) en el que señalan que “reconocemos que el Jurado Nacional de Elecciones haya proclamado oficialmente los resultados electorales”.
TE PUEDE INTERESAR
- Pleno del Congreso aprueba homologar ingresos de miembros de la JNJ con jueces supremos pasando a ganar más de 40 mil soles
- JNE ratifica multa de S/176.550 contra Juntos por el Perú por aportes irregulares en campaña del 2021: las razones de la decisión
- Diez virtuales congresistas de Juntos por el Perú cargan con sentencias e investigaciones
- Keiko Fujimori dice que tendrá un Gabinete Ministerial “amplio, plural y con experiencia”
Seguir temas