El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez suscribió un pronunciamiento junto a Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Ricardo Belmont (Obras) en el que señalan que “reconocemos que el Jurado Nacional de Elecciones haya proclamado oficialmente los resultados electorales” .

Sin embargo, no mencionan expresamente que el viernes el JNE proclamó como ganadora de la segunda vuelta a Keiko Fujimori, ahora presidenta electa.

El comunicado fue compartido por el excandidato presidencial y actual congresista. En la foto, junto con López Chau y Belmont posa sin el sombrero del golpista Pedro Castillo.

En el documento se indica que el pronunciamiento es además respaldado por los senadores y diputados de los partidos Ahora Nación, Partido Cívico Obras y Juntos por el Perú.

Los mencionados partidos adelantan los lineamientos de lo que será su “coalición parlamentaria”.

Indica que ejercerán “desde ambas Cámaras, un control político firme, vigilante y responsable, para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, recuperar la justicia, el equilibrio e independencia de los Poderes del Estado, la seguridad ciudadana y la Democracia en nuestro país”.