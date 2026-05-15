Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, reiteró su propuesta para que haya un debate con Keiko Fujimori de Fuerza Popular en la provincia de Chota, Cajamarca, donde nació el ahora preso Pedro Castillo.

Ante la prensa este viernes durante una visita a Huaura, Sánchez respondió a la candidata fujimorista que planteó como alternativa debatir en San Borja, donde vive el candidato de JPP, o en Huaral, donde nació, en lugar de la ciudad natal de Castillo.

“En respeto a ese voto rural que ha sido discriminado, nosotros decimos que sea en Chota y si es que tiene miedo de los asuntos identitarios, yo le tendría que decir que vamos a debatir en Japón y no es el caso, ¿cierto? No temo ir a ningún lugar. Vamos a San Marcos, la Decana de América, vamos a Chota", señaló.

Sánchez consideró que la propuesta para debatir no tiene que ver con el individuo que es candidato, sino en las personas que representa, y se atribuyó a sí mismo ser un representante de los peruanos “más pobres, los pueblos profundos, quechuas, aymaras y amazónicos”.

En otro momento, reiteró que las acusaciones por presunta falsedad de información sobre aportes de campaña de Juntos por el Perú que lo involucran en una denuncia fiscal que pide más de cinco años de prisión en su contra son falsos.

“No hay nada pendiente con la justicia. A mí ya me sacaron también de eso que dicen que he dado falsa declaración. Yo me someto a la investigación porque a mí como representante legal del partido y presidente, corro traslado de la información, pero nunca he sido tesorero”, comentó para luego asegurar que se encuentra tranquilo porque rechaza cualquier irregularidad o ilegalidad. “Que se investigue, estamos tranquilos con eso”.

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