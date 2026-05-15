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Roberto Sánchez reitera su intención de debatir con Keiko Fujimori en Chota, Cajamarca. (Foto: GEC)
Roberto Sánchez reitera su intención de debatir con Keiko Fujimori en Chota, Cajamarca. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, reiteró su propuesta para que haya un debate con Keiko Fujimori de Fuerza Popular en la provincia de Chota, Cajamarca, donde nació el ahora preso Pedro Castillo.

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