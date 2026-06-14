El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, insistió en su pedido de revisar los votos en el extranjero y cuestionó la transparencia del proceso electoral en el extranjero. Durante actividades proselitistas en Cusco, afirmó que su agrupación ha presentado recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se evalúen presuntas irregularidades en las actas de sufragio.

“Si alguien cree que ha ganado, que se demuestre con la transparencia, con el reconteo de votos en esos lugares donde ha habido irregularidad. Nuestros abogados han presentado ya varios documentos que en los próximos días el JNE tendrá que evaluar y tendrá que decidir y encontrar la transparencia” , declaró ante sus seguidores.

Sánchez señaló existen dudas respecto al traslado y custodia de las actas electorales. Según indicó, su organización busca que las autoridades electorales verifiquen si el procedimiento se realizó conforme a la normativa vigente.

“Han ocurrido algunas acciones sospechosas, poco transparentes, extrañas, cuando se ha cambiado después de haber convocado a las elecciones. Se esperó a la segunda vuelta para cambiar la normativa electoral de los votos de peruanos en el exterior”, dijo en otro mitin, en la misma ciudad.

“Eso, creemos nosotros, es poco transparente, sobre todo cuando en la distancia tan corta, son precisamente esos votos que le estarían dando el apoyo a la señora K (Keiko Fujimori). Esas actas no llegaron lacradas y cerradas como dice la ley, no llegaron en valijas diplomáticas para garantizar total transparencia”, agregó.

El candidato sostuvo que los recursos presentados buscan determinar si las actas llegaron bajo las condiciones establecidas por la ley y aseguró que, de comprobarse la transparencia del proceso, respetará el resultado de la votación.

“Donde haya dudas, que se muestre el acta, donde haya presuntas irregularidades, que se demuestre, porque la única forma de acabar esta segunda vuelta y respetar la democracia”, manifestó.

Protestas pacíficas

Asimismo, respaldó las manifestaciones convocadas por sus simpatizantes, aunque pidió que estas se desarrollen de manera pacífica.

“A la protesta sí, movilización pacífica, respetuosa porque no queremos que haya algún perjuicio de ninguna vida de ningún peruano. No somos terroristas, violentistas, rechazamos la muerte y el terror, venga de donde venga”, expresó.

El pronunciamiento de Sánchez se produce en medio de la etapa de evaluación de recursos electorales presentados ante el JNE, mientras continúa la controversia por los resultados ajustados de la segunda vuelta presidencial.