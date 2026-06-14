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Sánchez reclamó que han ocurrido "acciones sospechosas" en el voto extranjero de la segunda vuelta.
Sánchez reclamó que han ocurrido "acciones sospechosas" en el voto extranjero de la segunda vuelta.
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, insistió en su pedido de revisar los votos en el extranjero y cuestionó la transparencia del proceso electoral en el extranjero. Durante actividades proselitistas en Cusco, afirmó que su agrupación ha presentado recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se evalúen presuntas irregularidades en las actas de sufragio.

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