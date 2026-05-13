Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El nombre del líder de Juntos por el Perú, figura en el registro oficial de candidatos a las elecciones primarias de la referida contienda. (Photo by Connie FRANCE / AFP)
El nombre del líder de Juntos por el Perú, figura en el registro oficial de candidatos a las elecciones primarias de la referida contienda. (Photo by Connie FRANCE / AFP)
Por Redacción EC

El candidato presidencial Roberto Sánchez negó de manera categórica que vaya a postular como candidato a regidor por el distrito de San Borja en las Elecciones Regionales y Municipales previstas para octubre próximo, luego de que su nombre apareciera en una lista partidaria.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: