El candidato presidencial Roberto Sánchez negó de manera categórica que vaya a postular como candidato a regidor por el distrito de San Borja en las Elecciones Regionales y Municipales previstas para octubre próximo, luego de que su nombre apareciera en una lista partidaria.

El nombre del líder de Juntos por el Perú, figura en el registro oficial de candidatos a las elecciones primarias de la referida contienda, según informó Willax. Sánchez Palomino -que reside en el distrito de San Borja- aparece en el orden 5, de la lista 1 y única.

“Dicen que yo soy candidato a regidor, lo descarto de manera absoluta. Vamos a ver qué ha pasado en el tema administrativo, no sé si homonimia, no sé, ni yo estoy enterado de eso”, señaló el también congresista.

Asimismo, rechazó que esté evaluando una eventual candidatura alternativa de no ganar las elecciones presidenciales.





“Rechazo que yo esté candidateando a un plan B, un plan C. Desde que asumí la responsabilidad a una candidatura presidencial, es la única candidatura firme que sostengo con alta responsabilidad”, agregó.

Por otro lado, Sánchez también se refirió a la situación judicial de su hermano, Ricardo Sánchez Palomino, asegurando que ya no mantiene investigaciones pendientes ante el Ministerio Público.

“Ya fue archivado, no tiene ningún proceso pendiente ni de investigación con el Ministerio Público”, afirmó.

Como se sabe, la Fiscalía investiga a Roberto Sánchez por falsa declaración ante la ONPE. Durante el periodo en el que se circunscribe la investigación se abrió una cuenta bancaria a nombre de William Ricardo Sánchez Palomino, hermano del candidato presidencial. En dicha cuenta se registraron ingresos y egresos por S/204.951,36. Sin embargo, el partido declaró “S/0.00” ante la ONPE, de acuerdo a la investigación fiscal.