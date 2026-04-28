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Roberto Sánchez preside el partido Juntos por el Perú, multado por irregularidades en aportes de campaña. (Foto: Andina)
Roberto Sánchez preside el partido Juntos por el Perú, multado por irregularidades en aportes de campaña. (Foto: Andina)
Por Martín Calderón

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ratificó una multa contra el partido Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez, de 16 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 88 mil. Esto por irregularidades en aportes de campaña durante las elecciones generales 2021.

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