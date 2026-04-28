La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ratificó una multa contra el partido Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez, de 16 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 88 mil. Esto por irregularidades en aportes de campaña durante las elecciones generales 2021.

La decisión se formalizó mediante una resolución emitida el último 24 de abril. En esta se declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la agrupación política.

La sanción inicial fue puesta en febrero pasado, luego de que se determinara que Juntos por el Perú no cumplió con expedir correctamente los recibos correspondientes a aportaciones recibidas en efectivo y en especie, tal como exige la Ley de Organizaciones Políticas.

La ONPE verificó deficiencias en 86 recibos vinculados a aportes registrados durante la campaña electoral.

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