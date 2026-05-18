Resumen

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Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
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Por Redacción EC

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, anunció que el exministro de Pedro Castillo, Pedro Francke, asumió la coordinación del equipo técnico en materia económica en su campaña hacia la segunda vuelta.

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