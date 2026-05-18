Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, anunció que el exministro de Pedro Castillo, Pedro Francke, asumió la coordinación del equipo técnico en materia económica en su campaña hacia la segunda vuelta.

En un evento sobre minería artesanal en San Isidro este lunes, Sánchez dijo que hubo un problema de coordinación, lo que impidió que esté presente Francke en el lugar, como sí lo acompañaron el embajador en retiro Manuel Rodríguez Cuadros y José Domingo Pérez, ex fiscal y abogado del golpista Pedro Castillo.

“No ha podido estar con nosotros Pedro Francke que está asumiendo la coordinación del equipo económico”, señaló ante la prensa para luego asegurar que su campaña tiene la capacidad técnica para sustentar una propuesta de aumento de la remuneración mínima vital a 1.500 soles.

El congresista y candidato presidencial también reiteró que la única alianza que descarta es con la “corrupción, la criminalidad y con el autoritarismo” y dijo que el Perú necesita una economía “grande, social, nacional y de mercado” sin oligopolios ni monopolios, sin dar ejemplos concretos de estos últimos.

En otro momento, cuando se le preguntó si respaldaba la propuesta que hizo Keiko Fujimori para que haya un debate entre postulantes a las vicepresidencias de sus respectivas planchas, Roberto Sánchez manifestó que estos encuentros deberían ser solo entre candidatos presidenciales y equipos técnicos.

“El Perú quiere escuchar a los candidatos presidenciales, y en segundo lugar, creo que la prioridad es también que los equipos técnicos sustenten exactamente la metodología de Estado para las principales reformas del país. Creo que eso es lo fundamental. No hay que temer, hay que abrir los espacios. La macro sur, macro oriente, macro norte o Lima, o San Marcos, o cualquier otra ciudad”, señaló.