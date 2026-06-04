Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, encabezó una conferencia de prensa este jueves en la que recibió el respaldo de los excandidatos presidenciales George Forsyth de Somos Perú, Ricardo Belmont de Obras, y Alfonso López Chau de Ahora Nación.

En la mesa, en la que estuvieron presentes otros dirigentes de Juntos por el Perú, también estuvo Daniel Barragán del Partido Cívico Obras, para anunciar su respaldo a la candidatura del actual congresista.

Sánchez pidió a la ciudadanía que dudan de los políticos como él que confíen y que le otorguen el respaldo a trabajar juntos para recuperar lo que calificó como “la esperanza y el trabajo”.

“El 7 de junio es un día fundamental, un momento histórico para nuestro Perú. No los voy a defraudar porque camino con mi papá, mamá, esposa e hijos. Con mi pueblo y con este equipo de hombres buenos y mujeres decentes para recuperar el Perú”.

Al responder preguntas de la prensa, el parlamentario dijo que está en condiciones de aceptar los resultados que sean anunciados tras la segunda vuelta del 7 de junio, pese a que previamente exhortó a organismos internacionales que mantenga la vigilancia en el proceso, y anunciar que cuentan a la fecha con 90 mil personeros a nivel nacional.

Excandidatos expresan apoyo

Alfonso López Chau fue el primero de los expostulantes a la presidencia en tomar la palabra para justificar su apoyo a Sánchez y cuestionar a la candidata presidencial de Fuerza Popular.

“Si gana la señora Keiko, controlará todo y no habrá división de poderes y para mí la división de poderes es el centro de toda la Constitución de todo país. Donde no hay división de poderes es una sociedad muerta o destinada a morir”, comentó.

Ricardo Belmont agradeció la invitación para estar en la mesa al lado de Sánchez y dijo: “Nosotros nos hemos unido para transparentar el gobierno, terminar con la corrupción y unir al país, un país que necesita verdad, necesita acercamiento, necesita abrazos y no balazos”.

Finalmente, George Forsyth, de Somos Perú, tomó el micrófono para defender su posición a favor de Juntos por el Perú. “Se preguntarán qué hago yo acá y es muy sencillo, soy muy consecuente (...) En el debate donde todos estábamos en la lucha porque teníamos la misma visión de cambiar el Perú, dije muy claro que espero voten por mí, pero si no votan por mi, que no voten por el pacto mafioso, porque son los que nos han llevado al Perú al momento que estamos hoy. Por eso estoy aquí”, explicó.