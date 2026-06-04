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Roberto Sánchez encabezó conferencia de prensa para recibir respaldo de otros líderes políticos. (Facebook Juventudes Juntos por el Perú)
Roberto Sánchez encabezó conferencia de prensa para recibir respaldo de otros líderes políticos. (Facebook Juventudes Juntos por el Perú)
Por Redacción EC

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, encabezó una conferencia de prensa este jueves en la que recibió el respaldo de los excandidatos presidenciales George Forsyth de Somos Perú, Ricardo Belmont de Obras, y Alfonso López Chau de Ahora Nación.

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