Resumen

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Roberto Sánchez a su salida del Congreso de la República. (Foto: César Campos/GEC)
Roberto Sánchez a su salida del Congreso de la República. (Foto: César Campos/GEC)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aceptó la propuesta realizada por Keiko Fujimori de realizar tres debates de cara a la segunda vuelta electoral, aunque puso como condición que uno de ellos se lleve a cabo en la ciudad de Chota, Cajamarca, de donde es originario Pedro Castillo.

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