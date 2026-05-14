El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aceptó la propuesta realizada por Keiko Fujimori de realizar tres debates de cara a la segunda vuelta electoral, aunque puso como condición que uno de ellos se lleve a cabo en la ciudad de Chota, Cajamarca, de donde es originario Pedro Castillo.

“Perfecto, estaremos en todos los debates, pero que sea cara a cara, acá vamos a esperar. (Que sea) descentralizado, empezamos en Chota”, dijo al llegar al Congreso de la República.

Posteriormente al salir del Palacio Legislativo señaló: “Estamos listos para ir a debatir a la Macro Sur, a la Macro Norte, a la Macro Centro. ¿Y por qué habríamos de tener temor de ir también a un gran debate en la provincia de Chota?”.

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Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú: Después de investigar el año 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 2023, 2024 y 2025 el Poder Judicial resolvió como cosa juzgada el archivamiento de la investigación, no ha habido uso de ningún fondo partidario… pic.twitter.com/feDhwOkX46 — Canal N (@canalN_) May 14, 2026

Este miércoles, la candidata presidencial de Fuerza Popular propuso desde Piura, la realización de tres debates: uno en donde sean protagonistas los candidatos a la presidencia, otro de candidatos a vicepresidentes y uno último de equipos técnicos de ambos partidos.

Acusación constitucional

Sánchez también se refirió a la acusación constitucional formulada por la fiscalía en contra del hoy candidato presidencial de Juntos por el Perú, por aparentemente designar irregularmente a un alto funcionario cuando era ministro de Comercio Exterior y Turismo, durante la gestión del vacado expresidente Pedro Castillo.

“Existe una acusación constitucional que me involucra como ministro y también al congresista Guido Bellido. Ha sido una investigación recurrente durante todo el 2024 y el 2025, y cada vez que me han convocado he acudido a declarar porque rechazo cualquier acción irregular o delictiva", dijo.

“En el expediente figuran transferencias de dinero, mensajes de WhatsApp y boletos de avión, y en ninguno de esos elementos se me involucra directamente. Sin embargo, he asistido a todas las diligencias. Tengo entendido que el colega (Guido Bellido) no ha ido a declarar y que en todas las ocasiones guardó silencio. Entonces, si la investigación busca contrastar declaraciones, considero que a mí se me ha encausado”, agregó.