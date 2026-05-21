El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que su agrupación no excluye a sectores políticos con posiciones distintas y afirmó que en democracia “no vetan a nadie”, al ser consultado sobre sus coincidencias con Antauro Humala.

Durante entrevista con radio Exitosa, Sánchez rechazó que exista una identificación política, pero no negó que existan coincidencias con el líder etnocacerista.

“Hay un sector que quiere ponernos el sambenito de decir que compartimos esto o lo otro. Y yo lo descarto absolutamente”, señaló.

“Nosotros no vetamos. Pueden haber ideas, las más discrepantes. Creemos en un Perú demócrata, en la lucha de ideas democráticas, cero violencia venga de donde venga. Y eso significa no vetar, no excomulgar”, manifestó.

Asamblea Constituyente

Dentro las coincidencias -indicó- están aquellas como la propuesta de una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución.

“La Asamblea Constituyente es una coincidencia. Hay fuerzas nacionalistas, demócratas y de centro izquierda democrática con las que tenemos coincidencias en medio de nuestros pensamientos”, indicó.

Sánchez también señaló que el escenario político obligará a construir consensos en el Congreso, al considerar que ninguna fuerza tendrá mayoría suficiente para impulsar un proyecto político de manera unilateral.

“Hemos llegado, pero eso no va a alcanzar para un proyecto nacional democratizador de mayoría política”, afirmó.

¿Diálogo con Rafael López Aliaga?

De otro lado, no negó la posibilidad de un futuro diálogo con Rafael López Aliaga, luego de que este deslizara una posibilidad al respecto, durante una entrevista.

“Yo no reconozco en ningún otro peruano como el enemigo, yo vengo de abajo, de la pobreza, ese es el enemigo. Pongamos los guantes al costado. Dialogar, conversar, ponernos de acuerdo”, dijo.