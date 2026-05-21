Resumen

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Dentro las coincidencias con Antauro Humala están aquellas como la propuesta de una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. (Foto: Andina)
Dentro las coincidencias con Antauro Humala están aquellas como la propuesta de una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que su agrupación no excluye a sectores políticos con posiciones distintas y afirmó que en democracia “no vetan a nadie”, al ser consultado sobre sus coincidencias con Antauro Humala.

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