Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, minimizó su cercanía con Antauro Humala, quien fue condenado por el “andahuaylazo” donde fueron asesinados cuatro policías, y dijo que como este último ya cumplió su condena, tiene derecho a tener actividad política.

En declaraciones a la prensa desde un evento sobre minería artesanal en San Isidro, reiteró que él no está a favor de ningún tipo de violencia y que no celebra las muertes que ocurrieron durante el levantamiento en Andahuaylas liderado por Antauro Humala.

“Antauro Humala no forma parte del partido. Es un ciudadano, un compañero que ha venido con sus propias fuerzas nacionalistas que integran y han sumado el trabajo en esta primera vuelta. Él mismo ha referido que es un colaborador sin condiciones, que no le interesa ningún cargo ministerial. Es un patriota, un peruano que contribuye”, comentó.

“El ciudadano ya pagó sus culpas. Tampoco seamos más papistas que el Papa, levantando un san benito solamente por una displicencia política. ara nosotros está claro. Yo no he formado parte del andahuaylzo. Quien lo conformó ya sea en el marco de sus responsabilidades, constitucionalmente hoy no tiene ningún impedimento para ejercer democráticamente sus derechos“, agregó el candidato.

Roberto Sánchez explicó que él no celebra la muerte “bajo ninguna consideración” y que bajo todos los estándares se pronuncia en contra de los actos violentos, a pesar de que en el 2025 participó en un evento conmemorativo del andahuaylazo acompañando a Antauro Humala.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de tener alianzas políticas, se limitó a replicar que descarta tener un acuerdo con la corrupción, la criminalidad y el autoritarismo. “Necesitamos una economía grande, social, nacional, de mercado y no de oligopolios, monopolios que solo concentran la riqueza nacional de un 47% en un 1%”.