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Roberto Sánchez reiteró que Antauro Humala no asumirá cargo de ministro si gana la segunda vuelta. (TVPerú)
Roberto Sánchez reiteró que Antauro Humala no asumirá cargo de ministro si gana la segunda vuelta. (TVPerú)
Por Redacción EC

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, minimizó su cercanía con Antauro Humala, quien fue condenado por el “andahuaylazo” donde fueron asesinados cuatro policías, y dijo que como este último ya cumplió su condena, tiene derecho a tener actividad política.

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