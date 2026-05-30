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Roberto Sánchez asegura que colaborará con cualquier investigación tras cuestionamientos por vehículos de campaña. (Foto: GEC)
Roberto Sánchez asegura que colaborará con cualquier investigación tras cuestionamientos por vehículos de campaña. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó de manera “absoluta y categórica” cualquier intento de relacionarlo con actividades ilícitas, luego de que un informe periodístico de El Comercio revelara que vehículos utilizados durante actividades de campaña pertenecen a personas con antecedentes judiciales o investigaciones vinculadas a presuntos delitos.

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