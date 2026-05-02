Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, defendió la decisión que tomó su agrupación política de presentar una acción legal contra el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, luego que este último exigiera al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) atender los pedidos para elecciones complementarias.

“A todas luces hay una acción que viola la neutralidad”, señaló a la prensa este viernes. “El señor no se ha dado cuenta que es el alcalde, que tiene una autoridad, que es una autoridad edil, ciudadana, y no tiene descanso como para decir que haga opiniones y acciones que contravienen esa neutralidad”.

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Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú: A todas luces hay una acción que violan la neutralidad electoral. Renzo Reggiardo no se ha dado cuenta que es el alcalde, es una autoridad. Hemos presentado una denuncia



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Juntos por el Perú presentó una denuncia por supuesta vulneración al principio de la neutralidad electoral contra Renzo Reggiardo luego de que este último pidiera al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reconsiderar el pedido de elecciones complementarias.

Sánchez aseguró que esta medida ha recibido el respaldo de diversas instituciones y personalidades políticas, por lo que el personero de su agrupación política, Roy Mendoza, planteó la denuncia basada en evidencias concretas.

Además de su llamado al JNE para atender los reclamos por elecciones complementarias, una vez que la autoridad electoral se pronunció en contra y rechazó esta opción, Reggiardo interpuso ante la Corte Superior de Justicia de Lima una acción de amparo contra el acuerdo del Pleno del juraado que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en Lima.