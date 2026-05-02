Resumen
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Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, defendió la decisión que tomó su agrupación política de presentar una acción legal contra el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, luego que este último exigiera al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) atender los pedidos para elecciones complementarias.
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