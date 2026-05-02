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Roberto Sánchez cuestionó la acción de Renzo Reggiardo como alcalde de Lima al pronunciarse contra el JNE. (Foto: GEC)
Roberto Sánchez cuestionó la acción de Renzo Reggiardo como alcalde de Lima al pronunciarse contra el JNE. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, defendió la decisión que tomó su agrupación política de presentar una acción legal contra el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, luego que este último exigiera al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) atender los pedidos para elecciones complementarias.

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