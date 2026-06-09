En medio del procesamiento de las actas provenientes de distintos puntos del país y del extranjero, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció sobre el tema.

A las 4:50 p.m., en su cuenta de X, Sánchez Palomino publicó un mensaje indicando que “todo se llega a saber incluso identificar a los fraudistas y a los demócratas” .

El tuit del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. (Foto: X)

Fue en respuesta a un tuit de Elon Musk, quien escribió: “¡Eso se debe a que el fraude a gran escala toma tiempo!”.

That’s because fraud at scale takes time! https://t.co/MJyUHLYmtr — Elon Musk (@elonmusk) June 8, 2026

Durante la jornada de este martes y hasta el cierre de esta nota, el candidato presidencial de Juntos por el Perú no había brindado declaraciones a la prensa, ni realizado actividades públicas a diferencia del lunes.

Inicialmente, su partido anunció que a las 11.30 de la mañana, Sánchez iba a dar una conferencia de prensa donde se “pronunciará respecto al conteo rápido y al proceso electoral que continúa en desarrollo”. Sin embargo, no estuvo presente y solo participaron sus voceros políticos.

Más de 1,500 actas han sido observadas y tendrán que recorrer todo un camino por los órganos de justicia electoral. Estas contienen votos que, tal como apuntan especialistas, podrían terminar siendo decisivos para la definición del resultado.

LEE MÁS: OEA destaca una jornada electoral pacífica y pide esperar con calma los resultados oficiales

Las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informaron que el balotaje se realizó con normalidad, y que las incidencias que se registraron durante la jornada fueron subsanadas y vienen siendo investigadas por el Ministerio Público.

La diferencia entre los votos obtenidos por ambos aspirantes es corta y se espera que la ONPE dé a conocer los resultados finales al 100% cuando la totalidad de actas haya sido validada por las autoridades electorales.