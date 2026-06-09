Resumen

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El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció en medio del conteo de votos de la ONPE. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció en medio del conteo de votos de la ONPE. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Por Redacción EC

En medio del procesamiento de las actas provenientes de distintos puntos del país y del extranjero, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció sobre el tema.

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