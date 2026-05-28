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Roque Benavides se refirió a la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Foto: GEC)
Roque Benavides se refirió a la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Roque Benavides, presidente del directorio de la empresa Buenaventura, afirmó que en democracia no se debe votar ni en blanco ni en viciado, de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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