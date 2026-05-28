Roque Benavides, presidente del directorio de la empresa Buenaventura, afirmó que en democracia no se debe votar ni en blanco ni en viciado, de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

En entrevista con Canal N, indicó que en el balotaje se tiene que escoger “entre el mal menor o el mal mejor” y los peruanos tendrán que decidir por cuál de los dos votará el próximo 7 de junio.

“La democracia es el arte de lo posible y cuando estamos en democracia tenemos que escoger por uno o el otro. A mí me molesta cuando dicen: ‘hay que votar en blanco, hay que votar viciado’. Eso no es democracia”, expresó.

“La democracia tiene que ser escoger entre el mal menor o el mal mejor, no sé. Evidentemente, tenemos dos candidatos y por ellos los peruanos tenemos que decidir”, agregó.

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Consultado sobre el llamado del excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, para votar viciado, Benavides consideró que “se equivoca”.

“Tengo muy buena impresión de Jorge Nieto, sin embargo, creo que se equivoca a la hora que dice: hay que votar viciado. ¿Viciado? No, yo tengo opinión, no estoy viciando mi voto ni estoy vicioso en una elección de mi país”, subrayó.

Cabe indicar que los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) disputarán la segunda vuelta el domingo 7 de junio.

Fujimori Higuchi obtuvo el 17,192% de los votos válidos, mientras que Sánchez el 12,039%. Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se quedó fuera del balotaje por 21,209 votos.