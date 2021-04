La hermana de Keiko Fujimori, Sachie Fujimori, aseguró este lunes que el primer lugar del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, constituye “un llamado de atención para todos los peruanos”.

En diálogo con la prensa, la hija menor del sentenciado expresidente Alberto Fujimori consideró que existe un reclamo por una mayor “presencia del Estado” que “el Perú está pidiendo a gritos”.

“Con lo que ha sucedido hoy yo creo que no hay ningún ganador, sino un reclamo de tantas necesidades que todo el Perú está pidiendo a gritos. No me sorprendió para nada [el primer lugar de Pedro Castillo], porque, de verdad, hay una necesidad de suma urgencia para que verdaderamente haya más presencia del Estado”, señaló.

“Es que las necesidades de absolutamente la gran mayoría de los peruanos están desabastecidas y no hay presencia, entonces, es un llamado de atención creo yo. Creo que esa es la lectura de todos los peruanos” indicó.

En otro momento, Fujimori Higuchi informó que su hermana Keiko se pronunciará este martes cuando “se tengan los resultados al 100%” y aseguró que su familia espera confirmar el pase a segunda vuelta “con mucha ilusión”.

“Obviamente que estamos con mucha ilusión, pero también esperando los resultados oficiales. [...] Creo que mañana va a salir [a pronunciarse Keiko Fujimori] siempre y cuando ya se tengan los resultados al 100%”, manifestó.

Conforme a los criterios de Saber más