Candidato Samuel Daza presenta denuncia contra Rafael López Aliaga. (Foto: César Campos / El Comercio)
Candidato Samuel Daza presenta denuncia contra Rafael López Aliaga. (Foto: César Campos / El Comercio)
Por Redacción EC

El candidato a la Alcaldía de Lima por Fuerza Popular, Samuel Daza, denunció ante el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, a Rafael López Aliaga, aspirante a primer regidor de Lima por Renovación Popular por “presunta intimidación y coacción política”.

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