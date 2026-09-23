El candidato a la Alcaldía de Lima por Fuerza Popular, Samuel Daza, denunció ante el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, a Rafael López Aliaga, aspirante a primer regidor de Lima por Renovación Popular por “presunta intimidación y coacción política”.

Daza acusó a López Aliaga de haber incurrido en una “presunta intimidación y presión política” con mensajes enviados antes del debate municipal realizado el martes 22 de septiembre. En el documento presentado y al que tuvo acceso El Comercio, solicitó que se evalúen las comunicaciones de WhatsApp que adjuntó al expediente y se determine si constituyen una vulneración del Pacto Ético Electoral.

En el escrito, dirigido a Mariela Noles Cotito, presidenta del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, Daza señala que los hechos habrían estado destinados a “condicionar mi conducta durante el debate electoral municipal realizado el 22 de septiembre” .

Denuncia interpuesta por Samuel Daza

La controversia se originó en una serie de mensajes de WhatsApp que López Aliaga habría enviado a Daza antes del debate.

En uno de ellos, López Aliaga le habría escrito: “Si vas a atacar dímelo. Al final harás daño a Fuerza Popular. Yo sí te haré responsable de 300 muertos en 60 días de FP”.

Daza responde: “No se preocupe. Solo prepárese. Decir la verdad es incómodo. Pero nunca ofende”.

Luego, López Aliaga plantearía la posibilidad de trabajar conjuntamente: “Lo lógico sería trabajar juntos, como lo estamos haciendo en Diputados y Senadores”.

La conversación continuó con otro supuesto mensaje del líder de Renovación Popular: “No me preocupa en lo absoluto. Pero toda acción lleva reacción. En fin. Que conste que te ofrecí dialogar”.

Daza respondió: “Soy un hombre de palabra”. Y López Aliaga cerró el diálogo con: “Ya lo veré hoy”.

Durante el encuentro organizado por el JNE, Daza ya había hecho referencia al caso.

El candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima, Samuel Daza, denunció hoy ante el JNE a Rafael López Aliaga, postulante a primer regidor de Renovación Popular, por presuntamente haber “tratado de condicionar mi participación” en el último debate por “una supuesta ayuda” que… pic.twitter.com/s1WbfoJgu8 — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) September 23, 2026

“Hoy día me llamaste 10 veces. ¿Te acuerdas? Y ayer también. Y tengo todo lo que me has escrito”, le dijo.

Daza formalizó este miércoles su denuncia y solicitó que las comunicaciones sean evaluadas para determinar si vulneran los compromisos asumidos por los candidatos en el Pacto Ético Electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

¿Qué es el Pacto Ético Electoral?

El Pacto Ético Electoral es un compromiso de honor que busca generar consensos políticos y pautas de comportamientos éticos para las buenas prácticas políticas entre los candidatos y las organizaciones políticas participantes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Su Tribunal de Honor es un colegiado ciudadano que vela y promueve el cumplimiento de sus compromisos, durante las elecciones. Cabe señalar que está conformado por ciudadanos y ciudadanas “de prestigio y probidad, y son elegidos por las organizaciones políticas participantes del proceso electoral”, según indica su página web.