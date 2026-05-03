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Resumen

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Tras varios periplos a lo largo de la campaña, el partido Juntos por el Perú (JPP) busca ahora marcar distancia del cabecilla etnocacerista Antauro Humala, sentenciado por la asonada del ‘Andahuaylazo’, en la que fueron asesinados cuatro policías. En paralelo, es el propio exreo quien se encarga de reafirmar abiertamente su cercanía con el candidato presidencial Roberto Sánchez.

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