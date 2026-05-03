Tras varios periplos a lo largo de la campaña, el partido Juntos por el Perú (JPP) busca ahora marcar distancia del cabecilla etnocacerista Antauro Humala, sentenciado por la asonada del ‘Andahuaylazo’, en la que fueron asesinados cuatro policías. En paralelo, es el propio exreo quien se encarga de reafirmar abiertamente su cercanía con el candidato presidencial Roberto Sánchez.

En declaraciones a “Perú21”, Humala incluso aseguró que, de llegar Sánchez al gobierno, promovería una guerra con Chile y hasta indultaría a integrantes del grupo Colina y a terroristas de Sendero Luminoso.

El viernes, durante un congreso partidario, detalló que, si bien no existe una “alianza formal” con JPP, ello responde a la pérdida de la inscripción de su partido, dispuesta judicialmente por conducta antidemocrática. Sin embargo, dejó en claro que el respaldo etnocacerista a Sánchez es abierto e incondicional con miras a una segunda vuelta.

Humala ha estado presente en diversos eventos públicos junto al aspirante a la presidencia, participando en conferencias y mítines de la denominada “ruta castillista”.

De hecho, el pasado 8 de abril, en su cierre de campaña en la Plaza Dos de Mayo, fue el propio candidato quien lo presentó como la figura que lideraría la lucha contra el crimen en un eventual gobierno. Ahora, sin embargo, se busca marcar distancia.

—Se lava las manos—

En respuesta, Sánchez afirmó —mediante su cuenta de Twitter (antes “X”)— que las expresiones de Humala Tasso sobre la relación del Perú con Chile no representan ni la postura del partido ni la suya, y que son de entera responsabilidad del etnocacerista.

“Las supuestas declaraciones hechas por Antauro Humala sobre las relaciones con Chile, de ser ciertas, son de su absoluta responsabilidad. No representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú ni la mía. En absoluto”, indicó.

Señaló que, tras el fallo de la Corte de La Haya sobre la delimitación marítima, no existe ningún problema territorial con Chile. Y que en un eventual gobierno suyo, se priorizarán las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo tanto con el presidente José Antonio Kast y otros de la región.

—No fue propuesto ministro—

Preguntado por este Diario, el secretario General Nacional de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, negó una coalición con Humala (pese a que el condenado por asesinato la confirmó un día antes), descartó una eventual guerra con Chile y aclaró que las recientes declaraciones son de exclusiva responsabilidad del etnocacerista.

“No estamos de acuerdo con una postura guerrerista ni militarista. [...] Y sobre ello, los que tienen sentencias firmes por cualquier delito que no esté vinculado a Pedro Castillo, tienen que cumplir sus sentencias”, dijo.

Walter Flores Choco, secretario Nacional de Frente Único y Asuntos Electorales de JP, aseguró que Humala Tasso solo fue un aliado durante la primera vuelta; sin embargo, remarcó que sus declaraciones son de su exclusiva responsabilidad, ya que no forman parte de las decisiones ni de las posturas del partido.

Al ser consultado por El Comercio, el dirigente afirmó que Humala nunca fue propuesto para ser ministro de Estado, y menos aún de Defensa.

Asimismo, descartó “celos” de partidarios o integrantes de izquierda que aspirarían a ese cargo en una eventual gestión de Sánchez.

“En política no se puede hablar de celos [como dice Antauro] porque aquí nadie lo ha propuesto. Que yo tenga entendido Roberto nunca lo ha propuesto. Además las decisiones de nuestro partido son decisiones orgánicas. Uno no puede hablar de designaciones sin antes haber ganado las elecciones. Eso es incorrecto”, añadió.

Jaime Quito, candidato al Senado, consideró que “cada uno es responsable de lo que dice”.

“En Juntos por el Perú no hay privilegiados. Acá se convoca a todos para luchar contra el fujimorismo”, refirió.

Roy Mendoza, vocero legal de Juntos por el Perú, señaló que el único punto de coincidencia con Humala es la Asamblea Constituyente y sus declaraciones no representa a JP.

“Hubo un acompañamiento en primera vuelta. Antauro seguro entiende que se extiende esta alianza, pero no. Nosotros hemos sido claro: Él no es vocero ni representa las decisiones del partido”, dijo.

Añadió que la posición de Sánchez no contempla la liberación de presos por terrorismo, ni tampoco la del Grupo Colina.

El analista político Enrique Castillo remarcó que no es la primera vez que Humala se convierte en un problema para alguien cercano y que incluso su hermano, el expresidente Ollanta Humala, tuvo que enfrentarlo, al punto de que ahora Antauro dice que lo fusilaría.

Agregó que Antauro Humala se ha convertido en un personaje incómodo para Sánchez y que por ello ha empezado a tomar distancia. “Tengo toda la impresión de que Sánchez lo ha utilizado, como está utilizando a Pedro Castillo y utilizó en su momento a Verónika Mendoza”, aseveró.