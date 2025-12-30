Martín Calderón
Martín Calderón

Escucha la noticia

00:0000:00
Se agudizan las disputas en el Apra por postulaciones: la historia detrás del conflicto interno
Resumen de la noticia por IA
Se agudizan las disputas en el Apra por postulaciones: la historia detrás del conflicto interno

Se agudizan las disputas en el Apra por postulaciones: la historia detrás del conflicto interno

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

A menos de cuatro meses para las elecciones generales, la sede central del Partido Aprista Peruano —la histórica Casa del Pueblo, en Breña— tiene una ausencia simbólica: en su fachada no hay rastro del candidato presidencial aprista, Enrique Valderrama. Ningún cartel, ninguna consigna, ninguna fotografía que anuncie su postulación.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC