Se agudizan las disputas en el Apra por postulaciones: la historia detrás del conflicto interno

El Comercio lo constató la tarde del último lunes, tras recoger versiones de diversas fuentes partidarias que advirtieron sobre esa omisión. No es —según explicaron— un descuido ni una negligencia logística, sino la manifestación visible de las disputas internas en el partido.

Lima 29 de diciembre 2025. No hay ninguna referencia a la candidatura presidencial de Enrique Valderrama en la fachada de la Casa del Pueblo. Foto: Julio Reaño / GEC / Julio Reaño

Esas tensiones volvieron a quedar en evidencia cuando Jorge del Castillo y Enrique Valderrama protagonizaron un choque público por las denuncias de exclusión en las listas al Congreso bicameral, durante la emisión del video podcast “Siempre a las ocho con Milagros Leiva”, de El Comercio, el último lunes.

Señalamiento

Del Castillo insistió en que militantes que ganaron las elecciones primarias fueron excluidos de las listas para dar paso a candidatos designados directamente por una facción de la Comisión Política del Apra, de la que forma parte el propio Valderrama.

“Es el incumplimiento de la ley electoral”, dijo.

“¿Para qué hemos hecho elecciones si después un pequeño grupo saca a los que ganaron y pone a los que perdieron, a los que no fueron candidatos, a sus parientes y a sus amigos? Eso no puede ser. [...] Me parece un atentado contra la estabilidad del partido”, añadió el excongresista aprista y hoy postulante al Senado.

Del Castillo apuntó directamente a Valderrama, a quien acusó de “avalar” la exclusión de militantes elegidos en las primarias, al ser uno de los siete miembros de la Comisión Política que aprobó la designación de candidatos.

“Él avala porque es miembro del grupo. [...] La renovación con viejas mañas no es renovación. Cuidado con eso. Poner a parientes, a hermanos, hijos, amigas, etcétera, en las listas [...]”, dijo.

Además, puso en entredicho la validez del acuerdo adoptado por siete de los 12 miembros de la Comisión Política. Precisó que dicho grupo está presidido por el excongresista Mauricio Mulder, quien no participó en la reunión en la que se aprobaron las designaciones.

“Una llamada comisión política que no es tal, porque para ser válida, de acuerdo con el estatuto y la ley, debió ser convocada por Mulder. No solo no vale sino que se ha hecho festinando trámites”, afirmó.

En ese contexto, Del Castillo advirtió que “hoy hay una indignación enorme en el Apra”.

La aprobación de las designaciones fue adoptada por Enrique Valderrama, Carmen Navarro, Enrique Melgar, Félix Mauricio, José Pimentel, Elías Grijalva y Moisés Tambini.

Los cuestionamientos se intensifican debido a que uno de los firmantes del acuerdo, Moisés Tambini, fue incluido como candidato al Senado nacional. Y entre otros casos, Edson Grijalva, hijo de Elías Grijalva, fue incluido en la lista a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana.

Respuesta

Frente a las acusaciones, Valderrama sostuvo que los cuestionamientos no obedecen a una vulneración de las normas internas, sino al malestar de sectores del partido que han perdido el control sobre las decisiones.

“En los últimos procesos electorales, el Apra siempre ha realizado estas invitaciones. [...]. Como ahora no son ellos los que las realizan, quizás hay mayores cuestiones altisonantes”, aseveró.

En esa misma línea, Valderrama dejó entrever que sus contendores en las elecciones primarias del pasado 30 de noviembre aún no asimilan el resultado electoral.

“Creo que hay que procesar todo lo que ha ocurrido el 30 de noviembre y hay que caminar - como le he dicho al compañero Del Castillo en persona - hacia la unidad, a construir una propuesta unitaria que nos pueda permitir, incluso, pasar a la segunda vuelta. Yo reitero mi ánimo de conciliar”, aseguró.

Valderrama sostuvo, además, que Del Castillo se resiste a hablar de una “izquierda democrática”, una postura que —según dijo— buscaría no incomodar a “ciertas personas” con las que mantendría algún nivel de entendimiento.

“Recuerdo con claridad que mi principal discrepancia programática era que el compañero Jorge del Castillo tenía temor de que se utilice la palabra o el concepto ‘izquierda democrática’. Parece que eso le genera cierto nerviosismo a ciertas personas con las que puede tener algún tipo de entendimiento. Pero reitero que el Apra se ha renovado, que va a tener una posición de izquierda democrática”, afirmó.

Defiende las designaciones

El candidato presidencial argumentó que la designación de candidatos se realizó dentro del marco legal vigente. En su opinión, las decisiones adoptadas no desnaturalizan el proceso interno, sino que responden a una atribución expresamente reconocida a la dirigencia nacional.

“Las designaciones están amparadas en la ley vigente y el estatuto del partido. Le corresponde el 20% al órgano encargado de tal cuestión, que es la Comisión Política Nacional”, señaló.

Mientras las discrepancias escalaban, el secretario general político del Apra, Benigno Chirinos, intentó bajar el tono del conflicto.

“La democracia interna se respeta y los problemas se corrigen. Lo he expresado internamente [...] Haya de la Torre nos decía que la única matemática dentro del partido es la suma y la multiplicación. No hay otra. La resta y la división es para la derecha o para la otra izquierda. En el caso del Apra, tenemos una formación de fe, unión, disciplina y acción”, dijo en diálogo con El Comercio.

Consultado por la ausencia de propaganda de Valderrama en la Casa del Pueblo, Benigno Chirinos sostuvo que en otra sede partidaria —ubicada en la avenida Paseo de la República, en Miraflores— ya se ha instalado una gigantografía de la plancha presidencial.

Ese local es el que viene utilizando Valderrama y su equipo como base para la organización de la campaña, precisaron diversas fuentes.

“La orden está dada. Hay que tomar la iniciativa y colocar la gigantografía en todos los locales del partido en el Perú. Eso le corresponde a la Secretaría de Prensa, Propaganda y Difusión. Naturalmente voy a coordinar con ellos para que se ejecute, como siempre ha sido”, dijo Chirinos.

El origen de las disputas

No obstante, fuentes del partido subrayan que las discrepancias no son recientes. Detrás de los cruces públicos —advierten— se libra una pugna por el control del aparato partidario.

El eje de ese conflicto es el Comité Político. Controlar ese órgano permite definir candidaturas y marcar la dirección estratégica del partido en momentos clave del proceso electoral.

Según las mismas fuentes, la facción que encabeza Valderrama “le dio un golpe de Estado” a la corriente vinculada a Mauricio Mulder dentro de dicho comité. Detallaron que en sus orígenes este órgano tuvo un carácter estrictamente consultivo, pero luego fue acumulando atribuciones ejecutivas, hasta convertirse en un espacio central de poder dentro del Apra.

Esa disputa por la conducción partidaria tuvo otro episodio reciente. En su momento, derivó en un conflicto administrativo que terminó con la exclusión de más de 11 mil militantes del Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

El caso se originó cuando la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró inválida la actuación del personero legal que había tramitado miles de afiliaciones. En el contexto de la pugna interna, una de las facciones desconoció las facultades de ese personero, lo que llevó a la autoridad electoral a anular todos los actos administrativos que había suscrito.

Entre los afectados estaban cuadros visibles del aprismo, como la ex primera dama Pilar Nores, el ex primer ministro Javier Velásquez Quesquén, el propio Jorge del Castillo y otros dirigentes que, durante ese periodo, quedaron formalmente como no afiliados. La situación les impedía participar en elecciones internas y los colocaba al margen de cualquier eventual postulación.

Finalmente, tras una serie de apelaciones y audiencias, en septiembre de 2025 el pleno del JNE ordenó la reincorporación inmediata de los más de 11 mil afiliados.