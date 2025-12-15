La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, rechazó las afirmaciones del precandidato presidencial de Acción Popular (AP), Alfredo Barnechea, contra el pleno del organismo, luego de anularse las elecciones primarias de dicha agrupación política.

En entrevista con RPP Noticias, pidió respeto al pronunciamiento del JNE y dijo que las afirmaciones de Barnechea -quien advirtió que emprenderán acciones en distintas instancias contra sus integrantes- “no se condice en lo absoluto” con los principios democráticos.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“No se condice en lo absoluto con principios democráticos, con el respeto a la democracia, tener expresiones que atenten contra las instituciones, que amenacen a las instituciones. Debe haber un respeto al pronunciamiento que tengan los organismos electorales”, expresó.

Como se recuerda, Alfredo Barnechea aseguró que los integrantes del JNE “no saben con quién se están enfrentando” y advirtió que los iba a “perseguir en todas las instancias”.

“Quiero decirle a los miembros del JNE que no saben con quién se están enfrentando, que los vamos a perseguir en todas las instancias, vamos a averiguar todo de ellos, como lavado de activos y todas las sinvergüencerías“, dijo a Canal N el último sábado.

“No han notificado al partido nunca. No han hecho audiencias y sacan una resolución de esa naturaleza. Vamos a apelar, vamos a pelear hasta el final porque Acción Popular va a estar en las elecciones de 2026”, agregó.

LEE MÁS: Congresista Ilich López denunciará constitucionalmente a miembros del JNE que anularon elecciones primarias de Acción Popular

Clavijo también negó contradicciones entre el JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) porque cada uno ejecuta un rol en las elecciones primarias, dado que este último organismo recibió información “totalmente contradictoria” de la presidenta del Comité Electoral Nacional (CEN) de AP, Cinthia Pajuelo.

“La señora tenía, en su condición de presidenta del CEN, un plazo para presentar información a la ONPE. Presenta una información que era totalmente contradictoria a la información que fue presentada por dos integrantes también de ese CEN. El quórum del CEN es de dos y se contaba con información contradictoria, lo cual fue evidenciado oportunamente”, manifestó.

LEE MÁS: JNE oficializa anulación de las elecciones primarias en Acción Popular

“Se comunicó a la ONPE, llevó a cabo la elección el 30 de noviembre. La ONPE no proclama candidatos, será en su oportunidad el JNE el que proclame los resultados”, añadió.

Se pronuncia sobre posible denuncia

Finalmente, la secretaria general del JNE señaló que el máximo organismo electoral “se mantendrá firme” ante cualquier acción, luego que el congresista Ilich López (Acción Popular) anunciara que presentará una denuncia constitucional contra los tres miembros del Pleno que votaron a favor de anular las elecciones primarias.

LEE MÁS: Presidente de Acción Popular responsabiliza a exjefa del CNE tras nulidad de elecciones primarias

“Reiteramos que no se condicen con principio democráticos el generar comentarios que quieran amedrentar a los organismos electorales. Nosotros nos mantenemos firmes porque a quien le debemos lealtad es a la Constitución, que ya establece cuáles son nuestras funciones”, subrayó.

“No se condice con principios democráticos ni respeto a la institucionalidad hacer declaraciones que pretendan generar algún tipo de amedrentamiento. En relación a las acciones que se puedan generar, precisamente el JNE se mantendrá firme ante cualquier situación que se presente porque -reitero- nuestra lealtad es con la Constitución”, sentenció.