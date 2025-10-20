Max Hernández es el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. (Foto: GEC)
Max Hernández es el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. (Foto: GEC)
El secretario ejecutivo del , Max Hernández, afirmó que las están garantizadas por los organismos a cargo de su realización, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En declaraciones a los periodistas luego de la 134 sesión del foro en Palacio de Gobierno, señaló que los titulares de los tres organismos han enfatizado que buscan garantizar que los comicios se lleven a cabo el 12 de abril del próximo año.

“Las elecciones están garantizadas. Hemos tenido en esta ocasión presentes no solamente al presidente del JNE, sino también al presidente de la ONPE y la presidenta encargada del Reniec”, expresó.

“Los tres han hablado y han planteado que están buscando garantizar de la mejor manera posible que las elecciones se lleven de todas maneras a cabo en la fecha indicada”, agregó.

Hernández también enfatizó que la “gran tarea” es construir confianza para que las elecciones sean libres, trazar líneas rojas que no se deben cruzar, rechazar la violencia, la descalificación del otro y los discursos de odio, así como evitar tratar como “un pelele” al contrincante.

En la sesión del Acuerdo Nacional estuvieron presentes, además de Hernández y los titulares del JNE, ONPE y Reniec, el presidente José Jerí y sus ministros de Estado.

En la cita también participaron el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López (Acción Popular); la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; entre otras altas autoridades.

