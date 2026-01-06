Martín Calderón
Martín Calderón

Sector de Acción Popular mira a la CIDH como una salida para volver a la contienda electoral: ¿Qué posibilidad tiene?
Sector de Acción Popular mira a la CIDH como una salida para volver a la contienda electoral: ¿Qué posibilidad tiene?

Sector de Acción Popular mira a la CIDH como una salida para volver a la contienda electoral: ¿Qué posibilidad tiene?

El ex precandidato presidencial Alfredo Barnechea afirmó, durante una reunión virtual con personas de su entorno, que confía en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le conceda en los próximos días una medida cautelar que le permita retornar a la carrera electoral. Esta expectativa se produce luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) excluyó a Acción Popular de las elecciones generales del 2026 por irregularidades en sus primarias.

