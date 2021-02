Conforme a los criterios de Saber más

Representantes de un sector del partido Somos Perú —encabezados por Juan Carlos Zurek, secretario general— se alistan para entregar este miércoles sendas cartas a Patricia Li, presidenta de la agrupación, Martín Vizcarra, candidato al Congreso por Lima, y Daniel Salaverry, postulante presidencial, a fin de insistir con que estos últimos sean apartados de la campaña presidencial.

La incomodidad en una rama de la militancia somista ya venía desde el arribo del excongresista y del expresidente al partido, pero se agudizó por el involucramiento del segundo en el ‘Vacunagate’, puesto que recibió clandestinamente dosis inmunizantes de Sinopharm en etapa experimental.

Según pudo conocer El Comercio, se están haciendo últimos ajustes a los escritos. Sin embargo, en el que será dirigido a Patricia Li se plantea “el apartamiento definitivo” de Vizcara y Salaverry, la renuncia de la presidenta de la agrupación y la convocatoria a elecciones para un nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Se agrega que lo mejor para Somos Perú es la renovación, “aún cuando ello implique la reinscripción de la organización”.

Zúrek y Nora Bonifaz Carmona, fundadora de partido, confirmaron que los oficios serán entregados este miércoles en el local del partido y en el centro de campaña. Ambos coincidieron en que las cartas representan un “ultimátum”.

“Nosotros estamos notificando un ultimátum para que [Vizcarra] se aparte de la candidatura y que Patricia Li convoque a elecciones internas”, manifestó Zurek a este Diario respecto del exmandatario y la presidenta de Somos Perú, quien ejerce tal cargo desde el 2017 y cuyo mandato está por vencer.

El acuerdo, contaron Bonifaz y Zurek, se tomó en una reunión virtual el último lunes en la que participaron unos 50 dirigentes y militantes de la organización política de Lima y distintas regiones.

En la interna de este grupo ya se había dado un plazo de 24 horas, incluso, a la dirigencia para que deje de respaldar a Vizcarra. “Nos han pedido una última diligencia, que es la que vamos a hacer mañana [miércoles]. Entregar una carta tanto a Somos Perú para pedirle que saque a Martín Vizcarra. Y una carta al mismo Vizcarra en el local de campaña, en la avenida Arequipa, para que él mismo se retire”, refirió Bonifaz. Acotó que en el caso de Salaverry, “él nunca fue un candidato elegido por las bases, fue impuesto”.

Este Diario intentó comunicarse con Patricia Li, presidenta de Somos Perú, pero no respondió llamadas ni mensajes hasta el cierre del presente informe.

El siguiente paso

“El acto siguiente —ante el silencio, la inacción, la respuesta de no aceptar— es que ya tenemos nuestras cartas [de renuncia] listas”, advirtió Bonifaz, sabiendo que un escenario probable es que ni la dirigencia ni Vizcarra accedan al requerimiento. “Calculamos que podemos pasar los 50 dirigentes intermedios, gente que tiene responsabilidades. Secretarios generales, de organización, de comunicaciones, exalcaldes, fundadores”, añade.

Además, ella y Zurek sostuvieron que parte del acuerdo es que los dirigentes regionales que los apoyan busquen adhesiones en sus jurisdicciones para una renuncia de mayor volumen.

¿Pero por qué renunciar y no esperar a competir en elecciones internas en Somos Perú? Para Zurek, ello sería complicado porque Li Sotelo “con un grupo, está enquistada en el partido”. “Si no cambia el actual de la dirigencia, ¿qué hacemos acá? Es una lucha sin resultados. Lo único que haríamos quedándonos con una candidatura donde reinó la corrupción sería convertirnos en cómplices de eso. No estamos de acuerdo”, explicó en referencia a los cuestionamientos contra Vizcarra.

De ser así de radical el futuro de este sector de Somos Perú, sus representantes se alistan, según adelantaron, a conformar un nuevo partido o sumar esfuerzos con alguno que esté en proceso de conformación.

Fuentes del partido señalaron, además, que hay desconcierto no solo en un sector de la militancia, sino incluso entre los candidatos al Parlamento. Incluso, en parte de afiliados que ocupan actuales cargos en la administración municipal en Lima.

Por ejemplo, Jorge Valdez, regidor por Somos Perú en Lima Metropolitana, envió a Patricia Li la semana pasada un escrito cuestionando la permanencia de Martín Vizcarra y señalando que los militantes y simpatizantes de partido “no merecen cargar con las culpas y responsabilidades” del expresidente.

Como se sabe, el 10 de febrero venció el plazo para que los partidos retiren voluntariamente a sus postulantes o que estos renuncien a sus candidaturas. Valdez tomó esto en cuenta, por lo que planteó que “sí podemos pedirle al ciudadano Martín Vizcarra Cornejo que, en lo que resta de la campaña, no use el nombre y distintivos del partido Somos Perú, porque no los merece por haber traicionado lo que juró defender, por mentiroso y cobarde”.

En su caso, manifestó no tener definido aún si renunciará a Somos Perú. “Vizcarra le está haciendo daño a Salaverry y le va a hacer daño a la lista al Congreso”, opinó Valdez en diálogo con este Diario. Como van las cosas, la crisis interna en Somos Perú tiene para algunos capítulos más.

