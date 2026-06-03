La Cámara de Comercio de Lima (CCL) exigió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se pronuncie de manera inmediata sobre si la difusión de un plan de gobierno distinto al inscrito -como el caso de Juntos por el Perú (JP)- constituye una infracción a la normativa electoral vigente.

En un comunicado, mencionó que el candidato presidencial de JP Roberto Sánchez ha difundido públicamente un plan de gobierno que difiere en aspectos sustanciales del documento inscrito ante el organismo electoral, lo que, desde su punto de vista, requiere una “respuesta institucional inmediata”.

“El artículo 24° de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026 establecen que el plan de gobierno registrado ante el JNE es el documento oficial y vinculante de la candidatura”, expresó.

“Su modificación una vez vencido el plazo de inscripción no está permitido. Promover una plataforma distinta a la inscrita constituye una infracción a las reglas del proceso electoral”, agregó.

La CCL recordó que el artículo 176° de la Constitución Política señala que el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las expresiones de la voluntad popular se traduzcan en resultados legítimos y que “esa legitimidad exige que los ciudadanos voten con información cierta, no con documentos cuya validez jurídica es incierta”.

Por ello, el gremio empresarial insistió en que el JNE precise con claridad cuál es el documento con validez jurídica para efectos del voto del 7 de junio y que adopte las medidas que correspondan “para garantizar el principio de igualdad entre candidatos y el derecho de los electores a información auténtica”.

LEE MÁS: 21 gremios empresariales exigen transparencia y seguridad para la segunda vuelta del 7 de junio

“Las reglas electorales no son optativas. La CCL no formula apreciaciones políticas sobre ningún candidato; formula una exigencia jurídica e institucional que plantearía ante cualquier candidatura que incurra en la misma conducta. El JNE tiene la autoridad y la obligación de actuar”, sentenció.

#Importante | La #CCL exige al @JNE_Peru un pronunciamiento inmediato sobre la difusión de un plan de gobierno no inscrito.



Conoce todos los detalles aquí: https://t.co/ofE0Z2dDUV — Cámara de Comercio Lima (@camaradelima) June 3, 2026

Nuevo “plan de gobierno”

Como se recuerda, a solo seis días de la segunda vuelta electoral y luego del debate presidencial, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó un nuevo plan de gobierno de más de cien páginas, con el que intenta suavizar su programa original.

El documento, denominado “Programa de Gobierno de Segunda Vuelta de Juntos por el Perú: Prioridades Estratégicas para la Gobernabilidad y el Desarrollo con Equidad de la Nación Peruana 2026-2031”, tiene 114 páginas, 22 más que la propuesta original, presentada ante el JNE.

Sánchez lo ha definido como un programa de “consenso” que incorpora planteamientos de Ahora Nación, Primero la Gente, Obras, Venceremos y otros grupos que respaldan su candidatura en la segunda vuelta electoral.

Sin embargo, una revisión de El Comercio a ambos planes de gobierno permitió identificar que al menos en siete páginas hay contenido reproducido de manera textual del documento programático con el que Ronald Atencio postuló, sin éxito, a la Presidencia de la República.