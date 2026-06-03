Resumen

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Roberto Sánchez presentó un nuevo programa de gobierno para la segunda vuelta junto a integrantes de su equipo técnico y representantes de agrupaciones aliadas. (Foto: Facebook)
Roberto Sánchez presentó un nuevo programa de gobierno para la segunda vuelta junto a integrantes de su equipo técnico y representantes de agrupaciones aliadas. (Foto: Facebook)
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) exigió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se pronuncie de manera inmediata sobre si la difusión de un plan de gobierno distinto al inscrito -como el caso de Juntos por el Perú (JP)- constituye una infracción a la normativa electoral vigente.

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