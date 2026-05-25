Con el objetivo de optimizar las condiciones logísticas y asegurar que los peruanos en el exterior puedan sufragar con mayor fluidez y sin inconvenientes el domingo 7 de junio, la Cancillería dispuso el cambio y ampliación de los locales de votación en diversas jurisdicciones alrededor del mundo.

En Santiago de Chile se amplió el número de locales de votación de uno a cinco para los cerca de 108 mil electores habilitados en dicha circunscripción.

Asimismo, la Cancillería ha gestionado el acondicionamiento de nuevos centros de votación en las sedes de Charlotte, Boston y Miami (Estados Unidos); Montreal (Canadá), Sao Paulo (Brasil), Barcelona (España), Berna (Suiza), Milán (Italia), así como Sidney y Perth (Australia).

Paralelamente, en el Medio Oriente se habilitarán siete locales de votación distribuidos en seis países: Riad (Arabia Saudita), Dubái y Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), Tel Aviv (Israel), Amman (Jordania), Al Kuwait (Kuwait) y Doha (Qatar).

Los únicos países donde no se realizará la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 son Venezuela, Irán y Líbano.

Despliegue logístico

Debido a las complejidades en las rutas de transporte hacia algunos destinos, la Cancillería dispuso que funcionarios diplomáticos trasladen personalmente el material electoral a las oficinas consulares de Beijing (China), Moscú (Rusia), Pretoria (Sudáfrica), La Habana (Cuba) y Leticia (Colombia).

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Alguna de las medidas excepcionales para la apertura de mesas y disminución de incidencias

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) autorizó a las oficinas consulares para que puedan reemplazar a aquellos miembros, titulares o suplentes, ausentes en una mesa, con miembros sorteados de otras mesas.

Esta medida incluye electores de otras mesas, en la medida en que voten en el mismo local y los personeros no presenten oposición. Con estas disposiciones se asegura la apertura oportuna y temprana de las mesas de sufragio en el exterior evitando colas y demoras excesivas.

Mayor participación

En la primera vuelta del pasado 12 de abril se registró una participación ciudadana del 33.9 % (más de 411 mil votantes a nivel global), cifra que supera ampliamente el 22.8 % alcanzado en los comicios generales de 2021, donde acudieron a las urnas 227 mil 902 electores.

El repunte electoral fue generalizado en casi todas las regiones del mundo en comparación con el 2021. América, el continente que concentra la mayor cantidad de peruanos, subió su asistencia al 30.3 % (frente al 18.8 % anterior), mientras que en Europa un 41.7% de peruanos participaron (frente al 32 % de 2021) en la jornada electoral.

En Asia hubo una participación del 23.9 % de la comunidad peruana (frente al 19.8 % de 2021), mientras en África votó el 17.8 % del padrón electoral (mayor al 14.4 % de hace cinco años). Solo en Oceanía, que tuvo una participación ciudadana del 33.2 %, mantuvo un comportamiento electoral similar a la de los últimos comicios (33.4 %).