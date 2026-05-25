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En la primera vuelta del pasado 12 de abril se registró una participación ciudadana del 33.9 % (más de 411 mil votantes a nivel global). (Foto: Consulado General del Perú en Sevilla).
En la primera vuelta del pasado 12 de abril se registró una participación ciudadana del 33.9 % (más de 411 mil votantes a nivel global). (Foto: Consulado General del Perú en Sevilla).
Por Redacción EC

Con el objetivo de optimizar las condiciones logísticas y asegurar que los peruanos en el exterior puedan sufragar con mayor fluidez y sin inconvenientes el domingo 7 de junio, la Cancillería dispuso el cambio y ampliación de los locales de votación en diversas jurisdicciones alrededor del mundo.

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