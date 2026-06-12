El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú contaron con personeros en Buenos Aires, Argentina, y, conforme a la normatividad electoral, los carteles de resultados de cada una de las mesas fueron publicados en las respectivas sedes consulares.

A través de un comunicado, indicó que de esta manera se garantizó en todo momento la transparencia del proceso en esa localidad argentina sin registrarse cuestionamiento alguno.

Detalló que en el caso de Buenos Aires y sus oficinas consulares dependientes de Rosario, Corrientes y Salta, donde se instalaron 233 mesas electorales, la vía más segura y que garantizaba mejor la cadena de custodia y trazabilidad del material electoral era la modalidad de servicio de “carga consolidada”.

“La única aerolínea que ofrecía este servicio bajo las condiciones señaladas para tal volumen de carga, y que además fue la misma que se utilizó en primera vuelta con éxito y sin contratiempos, fue Aerolíneas Argentinas, que expresamente y por escrito informó que no tenía disponibilidad de vuelos para el martes 9 de junio”, mencionó.

“Las demás aerolíneas no aseguraban la disponibilidad del espacio en bodega ni poder trasladar al número de bultos necesarios que solo se pudo conocer luego de que culminara el escrutinio. Cualquier otra decisión sobre el traslado de las actas, hubiera supuesto romper la cadena de custodia”, agregó.

Refirió que el Consulado General del Perú en Buenos Aires no pudo efectuar el traslado al Perú el lunes 8 de junio porque debía esperar recibir las actas y votos de manera segura y con la custodia correspondiente desde sus oficinas consulares dependientes en Rosario, Corrientes y Salta, distantes a 299, 917 y 1,465 kilómetros de Buenos Aires, respectivamente.

Del mismo modo, la Cancillería acotó que la Ley Orgánica de Elecciones no prevé la transmisión digital de las actas electorales del exterior como un procedimiento que forma parte del proceso para la contabilización de los votos.

Finalmente, Torre Tagle señaló que respecto al repliegue del material electoral desde el exterior, este se dio desde el lunes 8 hasta el miércoles 10 de junio, dentro del plazo de 72 horas coordinado con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), bajo cadena custodia diplomática y policial y sin ningún contratiempo.

“Este plazo se fijó con la debida anticipación y fue de conocimiento público”, sentenció el Ministerio de Relaciones Exteriores en su pronunciamiento.