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La Cancillería concluyó el repliegue del material electoral desde 119 oficinas consulares el último miércoles 10 de junio. (Foto: Cancillería)
La Cancillería concluyó el repliegue del material electoral desde 119 oficinas consulares el último miércoles 10 de junio. (Foto: Cancillería)
Por Redacción EC

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú contaron con personeros en Buenos Aires, Argentina, y, conforme a la normatividad electoral, los carteles de resultados de cada una de las mesas fueron publicados en las respectivas sedes consulares.

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