Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ingresó al penal Barbadillo este domingo 7 de junio. (Foto: GEC)
El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ingresó al penal Barbadillo este domingo 7 de junio. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, ingresó este domingo 7 de junio al penal Barbadillo de Ate, donde purga su condena el expresidente Pedro Castillo, en su calidad de congresista de la República.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.