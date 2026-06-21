El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, exhortó este domingo a las instituciones electorales peruanas a culminar cuanto antes el proceso de escrutinio de las recientes elecciones, con el fin de que el país pueda contar con resultados definitivos y avanzar hacia una etapa de estabilidad política.

Durante la conferencia de prensa inaugural de la Asamblea General de la OEA, Ramdin se refirió a la situación peruana al señalar que el conteo de votos aún continúa pese a que los comicios se realizaron hace casi dos semanas.

“Lo mismo ocurre en Perú, donde el proceso de escrutinio aún continúa. Las elecciones se celebraron hace casi dos semanas, un domingo. Contamos allí con una excelente Misión de Observación Electoral, encabezada por Víctor Rico, pero exhorto a las instituciones electorales peruanas a concluir el proceso lo antes posible, de manera que podamos contar con resultados definitivos y que el Perú pueda continuar su transición hacia una gobernabilidad normal ”, manifestó.

El pronunciamiento del secretario general se produce en un contexto en el que las autoridades electorales siguen resolviendo las últimas incidencias y etapas administrativas del proceso antes de oficializar los resultados definitivos.

En vísperas de la 56.ª #AsambleaOEA en #Panamá, reafirmamos una verdad sencilla: el multilateralismo no es una opción; es una necesidad. Los desafíos que enfrenta nuestro hemisferio solo pueden abordarse mediante el diálogo, la cooperación y un compromiso compartido con la… pic.twitter.com/CMpBIMU3WF — Albert R. Ramdin - OAS Secretary General (@SG_OEA_OAS) June 21, 2026

Ramdin destacó además el trabajo realizado por la Misión de Observación Electoral de la OEA desplegada en el país, encabezada por el diplomático colombiano Víctor Rico, que acompañó la jornada electoral y supervisó distintas fases del proceso.

La OEA ha mantenido una presencia constante en los procesos electorales peruanos durante las últimas décadas mediante misiones de observación que evalúan el desarrollo de las elecciones y emiten recomendaciones orientadas a fortalecer la institucionalidad democrática.

El llamado del organismo hemisférico ocurre en un escenario político marcado por la expectativa sobre la culminación oficial del proceso electoral y la definición de las próximas etapas de transición política. En anteriores pronunciamientos, la OEA ha subrayado la importancia de que los resultados electorales sean proclamados con transparencia, respetando los procedimientos legales y los plazos establecidos por las autoridades competentes.