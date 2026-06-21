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Secretario general de la OEA pide celeridad en el cierre del proceso electoral peruano. (Foto: EFE)
Secretario general de la OEA pide celeridad en el cierre del proceso electoral peruano. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, exhortó este domingo a las instituciones electorales peruanas a culminar cuanto antes el proceso de escrutinio de las recientes elecciones, con el fin de que el país pueda contar con resultados definitivos y avanzar hacia una etapa de estabilidad política.

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