Resumen

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Candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino. (Fotos: Cesar Campos @photo.gec)
Candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino. (Fotos: Cesar Campos @photo.gec)
Por Redacción EC

La tesorera de Juntos por el Perú (JP), Luzmila Ayay, anunció que su partido ya no recibirá más donaciones para costear los pedidos de nulidades de actas ante los organismos electorales, luego de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

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