La tesorera de Juntos por el Perú (JP), Luzmila Ayay, anunció que su partido ya no recibirá más donaciones para costear los pedidos de nulidades de actas ante los organismos electorales, luego de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

En declaraciones a los periodistas desde el local de campaña de dicha agrupación política, señaló que los aportes económicos a través de billeteras digitales se dejarán de recibir, luego de no alcanzar la meta de recaudación prevista.

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“No hemos llegado a esa meta. Ya no esperamos recaudar más, no hemos puesto un monto. Vamos a parar. Stop, que ya no yapeen. Ya estoy diciéndolo yo, pero necesitamos una voz más oficial”, expresó.

En otro momento, Luzmila Ayay también aseveró que Juntos por el Perú reconocerá los resultados oficiales del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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“Nosotros vamos a reconocer los resultados, desde el primer momento (ha sido) nuestra actitud democrática”, subrayó.

Como se recuerda, días atrás, en una conferencia de prensa, el candidato presidencial de JP, Roberto Sánchez, pidió apoyo económico para pagar las tasas de los recursos que presentaría ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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“Estamos haciendo una actividad solidaria para autofinanciar con la solidaridad de todos los ciudadanos de nuestro pueblo y poder cumplir el pago de tasas”, manifestó aquella vez.

“Tenemos plazo hasta mañana (sábado), todavía hay tiempo para que todos podamos colaborar S/1, S/2, S/3 y vamos a lograr pagar esas tasas”, apuntaló.