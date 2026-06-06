Resumen

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Por Redacción EC

Segunda vuelta EN VIVO: sigue el desarrollo de las elecciones para elegir al nuevo presidente del Perú

17:57
  • Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan la Presidencia de la República del Perú en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 | Foto: Composición El Comercio
17:56
  • ¿Cuándo serán proclamados los resultados oficiales de la segunda vuelta 2026?

Según indicó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 se conocerían “casi un mes después del día de la votación”. El pasado 31 de mayo, en los momentos previos a la realización del debate de candidatos presidenciales, explicó que ese sería el plazo estimado debido a los recursos de nulidad y las actas que podrían ser observadas ante la ONPE el día del balotaje. 

17:55

Ambos candidatos obtuvieron el derecho de participar en la segunda vuelta tras alcanzar la mayor cantidad de votos en las elecciones generales del pasado 12 de abril.

En aquella oportunidad, Keiko Fujimori logró 2'877,678 votos válidos (17.192%), mientras que Roberto Sánchez alcanzó 2'015,114 votos válidos (12.039%).

17:54

Los peruanos vuelven a las urnas este domingo 7 de junio para elegir al nuevo presidente o presidenta de la República en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 que enfrenta a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Todos los detalles de la jornada electoral encuéntralos aquí en El Comercio.

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