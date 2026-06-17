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Resumen

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Los Jurados Electorales Especiales (JEE) continúan avanzando en la resolución de las actas observadas, un hito importante del proceso electoral que acerca al país a la culminación del conteo y a la proclamación oficial de los resultados.

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