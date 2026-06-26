Roberto Burneo reiteró que el JNE proclamará resultados oficiales de la segunda vuelta este 3 de julio. (Foto: GEC)
Roberto Burneo reiteró que el JNE proclamará resultados oficiales de la segunda vuelta este 3 de julio. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó que la fecha para la entrega de credenciales a quien gane la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 y a la plancha presidencial que obtenga la mayor votación en los más recientes comicios.

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