El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó que la fecha para la entrega de credenciales a quien gane la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 y a la plancha presidencial que obtenga la mayor votación en los más recientes comicios.

En declaraciones a la prensa luego de la entrega de credenciales a los 130 diputados elegidos en los comicios generales, Burneo reiteró que estarán listos para proclamar formalmente a la fórmula ganadora de las elecciones presidenciales la próxima semana.

“Nosotros proclamamos, al igual que hemos hecho con senadores y diputados, los resultados que van a ser el 3 de julio a más tardar, y luego, hacemos una ceremonia oficial de entrega de credenciales. Esta está prevista para el 15 de julio al mediodía también, en el Teatro Nacional”, precisó.

El magistrado aseguró que ya están en proceso de organización de esta ceremonia protocolar y aseveró que será un paso importante porque se trata de un paso importante porque es de un nuevo mandatario y una nueva plancha presidencial para el próximo periodo constitucional que Burneo “espera que sea íntegro”.

El titular del JNE expresó la importancia de que, para este fin, se debe mantener el balance de poderes entre el nuevo Ejecutivo, el próximo Parlamento bicameral y el Poder Judicial. “Es importante también el respeto y el balance de poderes, de la independencia de jueces y también del JNE”.

“Cuestionan nuestras decisiones pero tienen que respetar la institucionalidad del JNE. Es el que tiene la última palabra en las incidencias de los procesos electorales y finalmente todos deben respetar las decisiones de la máxima autoridad electoral”, resaltó Burneo.

Previamente, en la entrega de credenciales a diputados, el juez aseguró que este tipo de eventos es importante porque sirve para formalizar el resultado de todos los votos ciudadanos, los cuales garantizó que fueron tratados de manera igualitaria.

“Pero nuestro mayor reconocimiento corresponde, sin embargo, a la ciudadanía. Millones de peruanos y peruanas acudieron a los centros de votación como miembros de mesa y a las urnas convencidos que el voto sigue siendo el instrumento más legítimo para construir el futuro del país. Desde cada región, provincia, distrito y centro poblado, así como desde el exterior, cada voto tuvo el mismo valor y recibió el mismo respeto”, expresó en el discurso.