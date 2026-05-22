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Fuerza Popular pidió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que permita a sus personeros grabar el conteo de votos de la segunda vuelta, programada para el domingo 7 de junio. Así lo comunicó el jefe de personeros de la agrupación, Luis Dyer Fernández, quien sostuvo que la medida busca “dar transparencia” al proceso de escrutinio tras las irregularidades registradas en la primera vuelta.

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