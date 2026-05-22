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El JNE anunció que tendrán más de 26 mil fiscalizadores a nivel nacional esta segunda vuelta. (Foto: JNE)
El JNE anunció que tendrán más de 26 mil fiscalizadores a nivel nacional esta segunda vuelta. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que desplegará un equipo especial de fiscalizadores este 7 de junio durante la segunda vuelta del 2026 para supervisar en Lima Metropolitana y el Callao la entrega del material electoral y así evitar problemas como los que ocurrieron en la primera vuelta del 12 de abril.

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