El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que desplegará un equipo especial de fiscalizadores este 7 de junio durante la segunda vuelta del 2026 para supervisar en Lima Metropolitana y el Callao la entrega del material electoral y así evitar problemas como los que ocurrieron en la primera vuelta del 12 de abril.

Luis Ramos, vocero del JNE, presentó en conferencia de prensa este viernes que, demás de los 26 mil fiscalizadores que pondrán en los locales de votación a nivel nacional, se contará con un grupo especial de funcionarios en Lima y el Callao.

“El JNE de manera sin precedentes está incorporando un tipo de perfil de fiscalizador distinto que es el fiscalizador de contingencia para Lima Metropolitana y el Callao, que son más de 2,500 fiscalizadores. Su misión principal es verificar el arribo de material electoral y comunicar en línea de cadena comunicacional a la alta dirección”, precisó.

El JNE anunció que tendrán más de 26 mil fiscalizadores a nivel nacional esta segunda vuelta. (Foto: JNE)

También dijo que, luego de verificar el arribo de este material electoral, estos fiscalizadores de contingencia se sumarán al resto de fiscalizadores para reforzar su labor el día de la segunda vuelta.

Durante la conferencia de prensa, y en reiteradas oportunidades, Ramos evitó responder si estos fiscalizadores del JNE permitirán a los personeros grabar el escrutinio de votos, tal y como plantea Fuerza Popular.

El vocero se limitó a responder que los fiscalizadores solo podrán acatar lo que establece su reglamento de labores, la ley Orgánica de Elecciones y el Código Penal.

“Nos vamos a ceñir a los establecido en los reglamentos vigentes, lo que es el reglamento vigente de parte de personeros que fue aprobado por el JNE, y la Ley Orgánica de Elecciones vigente”, fue todo lo que explicó.