Durante esta semana, tras la jornada del domingo y mientras avanzaba el conteo de votos, diversas misiones de observación electoral -nacionales e internacionales- emitieron sus pronunciamientos y coincidieron en señalar que el proceso se desarrolló dentro de los parámetros de normalidad.

La jefa de la Misión de Observación de la Unión Europea (MOE UE), Annalisa Corrado, dijo que esta segunda vuelta electoral se desarrolló de forma “pacífica”, en total normalidad y de forma ordenada, pese a que se presentaron incidentes que calificó de “aislados”.

Durante la presentación el martes del informe preliminar de la MOE-UE sobre el balotaje, la también eurodiputada instó a los peruanos y peruanas a “esperar con paciencia, hasta que las autoridades electorales proclamen los resultados finales”.

“La organización de las elecciones se llevó a cabo de forma adecuada. La jornada electoral transcurrió en un ambiente tranquilo y ordenado, aunque con algunos incidentes aislados. Y los observadores de la UE valoraron positivamente los procesos de votación y escrutinio. La presencia de personeros y de observadores contribuyó a la transparencia del proceso”, resaltó Corrado a los medios que se hicieron presente en la conferencia.

“La campaña, de escasa intensidad, transcurrió en gran medida de forma pacífica, aunque se registraron casos de racismo y discriminación”, indicó.

Corrado tuvo oportunidad de hacer un repaso por la primera vuelta electoral y la segunda, resaltando las claras diferencias entre ambas en cuanto a la organización, la logística, el número de actas observadas notablemente superior en la primera vuelta y las denuncias que se derivaron de esta.

En la segunda vuelta, indicó que se apreció un redoblamiento de esfuerzos que la misión calificó de “oportuno”, y ello en parte gracias al trabajo por “recuperar la confianza pública” tanto del JNE como de la ONPE.

En la misma línea, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos MOE/OEA organizó una rueda de prensa para presentar sus primeras conclusiones acerca del balotaje en el Perú.

“La Misión observó una jornada electoral que transcurrió de manera tranquila y en paz”, señaló en su informe dado a conocer este martes 9 de junio.

Durante la jornada electoral, el equipo de observadoras y observadores de la MOE/OEA visitó 370 centros de votación ubicados a lo largo de los 24 departamentos del país, la Provincia Constitucional del Callao y en cuatro ciudades del exterior

“Pese a los incidentes puntuales, la Misión observó una jornada electoral que transcurrió de manera tranquila y en paz . Las y los observadores reportaron que no se observaron filas largas en los locales observados, constató que se respetó el acceso preferente para la emisión del voto de mujeres embarazadas o con niñas/os y de adultas/os mayores y personas con discapacidad en la gran mayoría de los centros, y que al cierre no quedaron ciudadanos/as en fila sin votar”, señala el documento que fue leído por el jefe de la misión Víctor Rico.

“Igualmente, la MOE/OEA observó que el escrutinio se llevó a cabo de manera ordenada, de acuerdo con el procedimiento establecido, y que las y los personeros recibieron copias del acta de sufragio en las mesas en que estuvieron presentes luego del cierre en el territorio nacional”, agrega.

Descartan fraude

El miércoles, en el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el secretario general de la asociación civil Transparencia, Omar Awapara, descartó un supuesto fraude.

“No, ninguno, no hemos encontrado ni en la primera ni en la segunda vuelta ningún acto que se pueda considerar sistemático, ni intencional en esa lógica del fraude”, aseveró.

La institución emitió el martes su tercer informe preliminar en el que puntualizó que las medidas adoptadas por la ONPE y elJNE “para prevenir que no se repitan los incidentes de la jornada del 12 de abril, permitió el desarrollo normal y la participación libre de la ciudadanía durante la segunda vuelta presidencial el pasado 7 de junio”.

En sus recomendaciones a las organizaciones políticas, candidatos y dirigentes, pidió “respetar los resultados electorales y el carácter inimpugnable, a nivel de la jurisdicción electoral, de las decisiones que emita el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en el marco de la segunda elección presidencial”.

Mientras que a la ciudadanía exhortó a esperar y respetar los resultados oficiales que proclamen las autoridades electorales y a “evitar realizar o avalar discursos que promuevan la violencia contra los miembros de los organismos electorales o alguno de los miembros que participaron en la segunda elección”.

Asimismo, en el informe sostuvo que a partir de los reportes recibidos, se identificaron algunos casos aislados de incidencias durante la jornada. Entre ellos, el 10,5% estuvo relacionado con situaciones que inicialmente limitaron el ejercicio de la observación electoral.

No obstante, señaló, “en todos los casos reportados estas situaciones fueron atendidas oportunamente y lograron ser subsanadas” mediante la intervención y coordinación de representantes de la ONPE y el JNE.

“Lo expuesto permite concluir que existió una masiva participación de personeros de mesa durante la jornada electoral y los incidentes registrados fueron aislados y no habrían tenido un impacto directo ni intenso en los resultados electorales y en el normal desarrollo de las elecciones realizadas el 7 de junio de 2026″, remarcó.

Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo, por intermedio de su titular, Josué Gutiérrez, remarcó que “ no existe fraude, de ninguna naturaleza, vinculada a la ONPE ni al JNE que son los responsables del sistema” .

“Hemos visto una actividad prolija de los funcionarios de su sistema de software que viene contabilizando y garantizamos hasta este momento que toda la actividad viene desarrollándose con normalidad”, agregó.

Observadores de Estados Unidos

La embajada de los Estados Unidos también desplegó su misión de observación electoral, encabezada por el titular de la delegación diplomática en el Perú, Bernie Navarro.

“Estamos aquí para atestiguar la transparencia y asegurar que todo transcurra conforme a lo previsto”, dijo el diplomático.