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Todo el material electoral ya se encuentra en los centros de votación de Lima y Callao. (@onpe_oficial)
Todo el material electoral ya se encuentra en los centros de votación de Lima y Callao. (@onpe_oficial)
Por Redacción EC

Durante esta semana, tras la jornada del domingo y mientras avanzaba el conteo de votos, diversas misiones de observación electoral -nacionales e internacionales- emitieron sus pronunciamientos y coincidieron en señalar que el proceso se desarrolló dentro de los parámetros de normalidad.

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